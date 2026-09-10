La mossa della BCE sul costo del denaro che complica le strategie aziendali



Si tratta del secondo incremento deciso nel 2026, dopo quello di giugno e una successiva pausa estiva a luglio che aveva fatto sperare in una stabilizzazione duratura. Evidentemente, la speranza non è bastata. Le realtà che operano nel settore B2B devono ora ricalibrare i propri piani finanziari, tenendo conto di un credito che non accenna a diventare più economico. L'economia sembra un maratoneta che continua a correre con i pesi alle caviglie, convinto di poter comunque segnare un record personale nonostante il fiatone.

Le spinte inflazionistiche e le previsioni per l'area Euro

Il motivo principale di questa stretta risiede nel comportamento dell'inflazione. I dati dell'Eurozona mostrano un indice al 3,2%, un valore ben lontano dal traguardo del 2,8% auspicato dai vertici di Francoforte. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno un peso enorme, poiché spingono verso l'alto le quotazioni di materie prime come petrolio e gas naturale. "Il conflitto in Medio Oriente continua ad alimentare le pressioni inflazionistiche" ha spiegato Christine Lagarde.











Secondo la presidente, i prezzi rimarranno su livelli elevati per un tempo piuttosto lungo, obbligando l'istituto a mantenere alta la guardia.

Non mancano però segnali di una certa vitalità produttiva. Nonostante le difficoltà legate all'energia, la BCE ha corretto verso l'alto le stime di crescita per il 2026, portandole allo 0,9%. Si tratta di un piccolo passo avanti rispetto allo 0,8% previsto mesi fa. Gregorio de Felice, economista di Intesa Sanpaolo, ha analizzato questa evoluzione in un colloquio con Il Giornale d'Italia. Le indicazioni emerse sono chiare:

- tasso sui depositi fissato al 2,50%;

- operazioni di rifinanziamento principali al 2,65%;

- operazioni di rifinanziamento marginale al 2,90%;

- stima della crescita del PIL al 0,9%;

- inflazione corrente rilevata al 3,2%.

De Felice ha messo in luce come le scelte del passato pesino ancora oggi sulle tasche dei cittadini e delle imprese. Le mosse future non seguiranno un copione già scritto ma dipenderanno dall'evolversi dei dati macroeconomici.



Francoforte osserverà con cura come la politica monetaria si trasmetterà all'economia reale prima di muovere nuovamente le leve del comando. Il rischio di una frenata della crescita economica resta presente, eppure la priorità assoluta rimane la stabilità dei prezzi. Le aziende dovranno adattarsi a questo nuovo equilibrio, cercando di mantenere la competitività in un mercato dove il denaro ha un prezzo sempre meno accessibile. La resilienza mostrata nel secondo trimestre dovrà essere confermata nei mesi autunnali, sfidando un costo del credito che non si vedeva da tempo.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

News

Articolo del 10/09/2026



