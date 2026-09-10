L'industria italiana rialza la testa a luglio: volano farmaceutica ed energia





Il motore principale di questa mini riscossa estiva è stato il comparto dei beni di consumo, che ha registrato un balzo del 2,1%. Seguono a ruota i beni intermedi con un più 0,5% e i beni strumentali a quota più 0,2%. L'unico neo nel confronto con giugno riguarda il settore energetico, che ha lasciato sul terreno lo 0,9%. Forse qualcuno ha spento l'aria condizionata per risparmiare o si tratta semplicemente di una fluttuazione fisiologica in un'estate che scotta.

I dati ISTAT industria e le performance dei settori

Se osserviamo il quadro su base annua, la situazione appare più complessa. La produzione complessiva, al netto degli effetti di calendario, è rimasta praticamente ferma rispetto a luglio dell'anno scorso. Questo equilibrio nasconde dinamiche interne molto vivaci. Ci sono comparti che corrono e altri che arrancano vistosamente. Ecco la classifica dei primi cinque settori per variazione tendenziale:

- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria: +7,6%;

- Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici: +7,4%;

- Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica: +2,4%;

- Altre industrie manifatturiere e riparazioni: -4,6%;

- Fabbricazione di prodotti chimici: -3,4%.













La crescita settore farmaceutico si conferma un pilastro per il B2B e per l'intero sistema produttivo nazionale. "Si rileva una dinamica mensile positiva per tutti i raggruppamenti di industrie ad eccezione dell’energia". Questo passaggio cattura l'essenza di un mese che ha visto le fabbriche italiane rimettersi in moto con una certa convinzione. Nondimeno, il calo registrato nella chimica e nelle apparecchiature elettriche ci ricorda che la strada per una ripresa stabile è ancora piena di dossi.

Le aziende che operano nel comparto energia Italia vivono una situazione paradossale: crescono prepotentemente su base annua ma frenano nel breve termine. Nel frattempo, i beni strumentali segnano un timido calo dello 0,1% rispetto allo scorso anno. Questo dato suggerisce una certa prudenza negli investimenti a lungo termine da parte delle imprese. Nonostante ciò, i dati ISTAT industria di luglio permettono di guardare al futuro prossimo con un pizzico di ottimismo in più, senza dimenticare che la media trimestrale resta il vero scoglio da superare per parlare di inversione di tendenza strutturale.



La stabilità della produzione al netto dei giorni lavorativi, rimasti ventitré come nel 2025, è il punto di partenza per i prossimi mesi.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 10/09/2026



