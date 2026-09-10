L'economia italiana accelera nel 2026 tra la corsa dei consumi e le ombre internazionali



È un ritmo che permette al sistema paese di respirare, pur restando immerso in un contesto internazionale dove la cautela è d'obbligo. Negli USA la spinta degli investimenti in AI sostiene ancora l'attività economica, ma si avverte una frenata rispetto ai mesi passati. In Europa si registra finalmente un segno positivo dopo una fase di stasi, mentre la Cina mostra segnali di affaticamento che preoccupano gli esportatori. Le catene logistiche soffrono ancora per i conflitti in corso, rendendo il commercio globale una sfida quotidiana per le imprese B2B.

La produzione industriale luglio ha regalato una boccata d'ossigeno dopo i cali preoccupanti di maggio e giugno. L'aumento dello 0,7% registrato dall'ISTAT è un segnale di vitalità che coinvolge quasi tutti i comparti. Ma la media dell'ultimo trimestre segna ancora un piccolo arretramento dello 0,1%, a dimostrazione che la ripresa non è ancora del tutto fluida. I beni di consumo guidano la risalita con un balzo del 2,1%, mentre il settore energetico fatica e perde quasi un punto percentuale.











Si ha quasi l'impressione che le fabbriche italiane stiano correndo con il freno a mano tirato, forse per colpa di una burocrazia che corre sempre più lenta dei macchinari di ultima generazione.

Il mercato del lavoro tra stabilità e invecchiamento

Il mercato del lavoro italiano mostra un volto a due facce. Gli occupati restano stabili a quota 24 milioni 370mila unità, ma la distribuzione di questo dato rivela dinamiche interne profonde. Cresce l'occupazione tra gli uomini e nella fascia d'età 35-49 anni. Calano invece le donne e le altre classi anagrafiche. Il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, un risultato migliore rispetto al 6,4% registrato nell'area euro. Analizzando il periodo tra il 2021 e il 2026, si nota come il lavoro dipendente permanente sia diventato la norma, a scapito dei contratti a termine. La crescita più marcata interessa però la fascia 50-64 anni:

- l'invecchiamento demografico sposta l'asse dei lavoratori attivi;

- le riforme pensionistiche trattengono più a lungo le persone negli uffici;

- i giovani faticano ancora a trovare uno spazio di crescita rapido;

- i contratti stabili aumentano la fiducia delle famiglie;

- il tasso di disoccupazione giovanile rimane il vero nodo da sciogliere.





I prezzi dei beni energetici spingono l'inflazione verso l'alto. Ad agosto l'indice armonizzato IPCA ha raggiunto il 3,2% su base annua. Si tratta di un valore superiore al 2,9% del mese precedente, ma comunque leggermente più basso del 3,3% della media dell'area euro. Le famiglie iniziano a sentire il peso del carrello della spesa, anche se le aspettative sui rincari futuri sono in lieve calo. Solo il 52,5% dei consumatori teme nuovi forti aumenti nei prossimi dodici mesi. Le imprese, dal canto loro, cercano di mantenere la calma. La stragrande maggioranza delle aziende nei servizi e nelle costruzioni dichiara di voler mantenere stabili i propri listini. Nel commercio però la situazione è diversa: qui la quota di chi vuole tenere i prezzi fermi è scesa sotto l'80%. Nondimeno, la resilienza del sistema produttivo italiano nel 2026 resta un fatto concreto, capace di resistere alle turbolenze che arrivano da Wall Street o dal Medio Oriente.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 10/09/2026



