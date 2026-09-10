Il piano di MPS per conquistare Banco BPM e Banca Generali scuote il mercato





L'istituto toscano ha presentato ufficialmente i prospetti informativi alla commissione che vigila sui mercati. Questo passaggio tecnico è il preludio alla pubblicazione definitiva che avverrà solo quando CONSOB avrà concluso la sua attività istruttoria. La posta in gioco è alta. MPS non sta cercando una semplice collaborazione, ma propone una integrazione totale attraverso lo scambio di azioni di nuova emissione. Il mercato osserva con attenzione le dinamiche del consolidamento bancario italiano, un processo che sembra aver subito un'improvvisa accelerazione. Le condizioni economiche proposte agli azionisti dei due target sono state delineate con precisione chirurgica. La banca senese ha stabilito rapporti di cambio che riflettono le sue ambizioni di espansione nel settore del risparmio gestito e del credito commerciale.

I numeri dell'operazione parlano chiaro e definiscono il valore che MPS attribuisce alle due realtà. Per convincere i soci di Milano e di Trieste, l'offerta prevede quanto segue:

- 1,567 azioni ordinarie MPS di nuova emissione per ogni azione di Banco BPM consegnata;

- 6,958 azioni MPS di nuova emissione per ogni titolo di Banca Generali portato in adesione;

- il deposito formale dei documenti presso la CONSOB per l'avvio ufficiale;

- la richiesta simultanea di autorizzazione alle autorità di vigilanza competenti;

- l'attesa per il completamento dei processi autorizzativi richiesti dalla normativa vigente.













Questa struttura di offerta punta a creare un polo bancario di dimensioni sistemiche. Non si tratta solo di numeri, ma di una visione industriale che cerca di unire competenze diverse. MPS ha già mosso i passi necessari verso le autorità competenti per ottenere i via libera richiesti. La normativa applicabile impone passaggi rigorosi e comunicazioni trasparenti verso tutti i regolatori coinvolti. Eppure, la strada è ancora lunga e densa di variabili tecniche. La complessità di un'operazione su due fronti contemporaneamente richiede una gestione millimetrica dei tempi e delle relazioni istituzionali. Nondimeno, il segnale inviato agli investitori è inequivocabile: MPS vuole tornare a essere protagonista assoluta nella finanza europea.

Le sfide regolatorie e l'attesa del mercato

L'esito di questa offerta pubblica di scambio MPS dipenderà ora dalla velocità e dall'esito delle verifiche di CONSOB. Il deposito dei documenti è solo il primo tassello di un mosaico burocratico che deve incastrarsi alla perfezione.



La banca ha dichiarato che "i documenti di offerta saranno pubblicati al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB". Al contempo, le istanze per le autorizzazioni necessarie sono state inviate, mettendo in moto la macchina dei controlli della vigilanza. Resta da capire come reagiranno i vertici di Banco BPM e Banca Generali di fronte a una proposta che non lascia spazio a dubbi sulle intenzioni di Siena. Il settore bancario sta vivendo un momento di fermento estremo e questa operazione potrebbe essere la miccia per nuovi movimenti nel comparto. Le prossime settimane saranno determinanti per valutare la solidità del piano e la risposta dei grandi azionisti istituzionali, mentre il mercato si interroga se questa sarà l'ultima mossa della stagione o solo l'inizio di una nuova ondata di fusioni.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 10/09/2026



