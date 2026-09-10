Il petrolio sopra i 100 dollari spaventa i mercati asiatici: attesa per le mosse della BCE



Forse i trader avrebbero fatto meglio a restare a letto stamattina, vista l'aria che tira sui monitor.

L'indice MSCI per l'area Asia-Pacifico perde un punto percentuale secco. Non va meglio a Tokyo o a Seul. La precisione dei dati racconta una mattinata difficile:

- il Nikkei giapponese scivola di oltre l'1%;

- il KOSPI sudcoreano segna un calo analogo;

- il rendimento del Treasury a dieci anni si attesta al 4,8406%;

- il Brent scambia a circa 101,4 dollari;

- l'euro resta fermo a 1,16322 dollari.

La debolezza arriva direttamente da Wall Street. I listini americani hanno sofferto il superamento della barriera psicologica del greggio. Era da luglio che non si vedevano cifre simili. Molti operatori leggono questo evento come un allarme rosso. L'inflazione potrebbe restare alta per un periodo più lungo del previsto, obbligando le aziende a rivedere i piani di investimento B2B e le strategie di eCommerce globale.













Sui mercati obbligazionari la tensione è palpabile. Il Dipartimento del Tesoro USA ha venduto titoli per sei miliardi di dollari. Una cifra che non ha scaldato i cuori, risultando inferiore alle aspettative. I rendimenti globali sembrano destinati a salire ancora. Il mercato si sta abituando a un mondo con costi dell'energia più pesanti. Ma non tutti sembrano pronti a questo cambio di passo.

Le banche centrali e la sfida dei tassi

Oggi gli occhi sono puntati sulla BCE. La Banca Centrale Europea deve decidere la sua rotta. Un aumento dei tassi è già dato per scontato dai professionisti del settore. Il cambio tra euro e biglietto verde riflette questa attesa carica di dubbi. Nel frattempo, lo yen si attesta a 153,63 per dollaro. La valuta giapponese ha recuperato terreno da settembre. Si scommette su una BOJ più aggressiva nella riunione della prossima settimana.

Le probabilità di un intervento della FED a metà mese sono stimate al 60%. Un mix di greggio caro e rendimenti alti rende i mercati asiatici fragili.



Venerdì arriverà il report sui prezzi al consumo negli USA. Sarà il momento della verità per capire se la tempesta energetica lascerà segni profondi sull'economia reale. "Il fatto che il Brent abbia sfondato i 100 dollari sarà letto da molti operatori come un evento significativo nello scenario attuale, prevedendo rendimenti globali in ulteriore rialzo man mano che il mercato si riadatta a uno scenario di inflazione più elevata nei prossimi mesi." Questa riflessione circola tra i tavoli operativi, dove la prudenza ha sostituito l'ottimismo di fine estate.

La politica monetaria BCE resta il perno della giornata. Francoforte non può ignorare la pressione energetica. Se il petrolio non rallenta, la strada verso il controllo dei prezzi diventa una salita ripidissima. Gli operatori lo sanno bene. Ogni movimento della BCE o della FED sposta miliardi di dollari in pochi secondi. Resta da vedere chi avrà i nervi più saldi in questo clima di incertezza globale.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 10/09/2026



