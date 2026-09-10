Il colosso italiano Bending Spoons compra Miro: i segreti di un affare da 1,3 miliardi di dollari



L'accordo prevede che alcuni soci storici reinvestano 295 milioni di dollari in nuove azioni della società guidata da Luca Ferrari. Fa quasi sorridere pensare che l'operazione si chiuderà solo nel tardo 2026, un'era geologica per il settore tech dove tutto cambia in pochi mesi.

La strategia di espansione della società milanese appare inarrestabile. Solo pochi giorni fa era stata annunciata la chiusura dell'acquisto di Airtable. Ora l'attenzione si sposta su uno strumento utilizzato da milioni di professionisti per il brainstorming e la gestione dei flussi di lavoro. Il business di Miro è solido e poggia su basi finanziarie concrete:

- un fatturato ricorrente annuo (ARR) di circa 600 milioni di dollari;

- una base clienti composta per il 90% da realtà business ed enterprise;

- oltre 250.000 organizzazioni che utilizzano attivamente il prodotto;

- circa 4 milioni di utenti paganti distribuiti in tutto il mondo;

- più di 750 grandi clienti che generano ricavi superiori ai 100.000 dollari ciascuno.

L'impatto della AI e il futuro della collaborazione aziendale

Il software di collaborazione aziendale non è più solo una lavagna bianca digitale.











Oggi è un centro nevralgico potenziato dalla AI. Luca Ferrari, amministratore delegato di Bending Spoons, vede in questa mossa un impegno a lungo termine: "È un privilegio, e una responsabilità non da poco, accogliere un prodotto che oltre 250.000 organizzazioni hanno integrato nei propri processi lavorativi". L'idea è quella di iniettare capitali e risorse per migliorare le prestazioni e la funzionalità della piattaforma. La filosofia del gruppo è chiara: comprare per gestire e far crescere, senza strategie di uscita rapida. In un mondo che corre veloce verso l'automazione, il controllo di strumenti simili garantisce una posizione di vantaggio competitivo enorme.

L'integrazione tra le due realtà punta a massimizzare l'efficacia del lavoro remoto e ibrido. Andrey Khusid, co-fondatore di Miro, ha ricordato le origini della sua creatura nata quindici anni fa: "Abbiamo fondato Miro quindici anni fa per offrire ai team uno spazio unico in cui pensare insieme e dare vita alle idee.

È diventata qualcosa di più: uno spazio di lavoro incentrato sull’intelligenza artificiale attraverso cui i team portano avanti le loro attività più importanti" . Il passaggio sotto l'egida di Bending Spoons viene visto come l'opportunità per accelerare una visione ambiziosa. Il mercato osserva con attenzione come questa sinergia influenzerà il segmento B2B a livello globale, specialmente negli USA e in Europa.

L'operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Fino al termine dell'iter burocratico e regolamentare, le aziende manterranno la loro indipendenza operativa. Bending Spoons, quotata al NASDAQ con la sigla BSP, continua a consolidare il proprio portafoglio di prodotti ad alto valore tecnologico. La forza del gruppo risiede nella capacità di trasformare strumenti digitali in macchine da profitto scalabili. Il controllo di Miro rappresenta un tassello fondamentale per dominare il settore della produttività digitale.



Resta da capire come il mercato reagirà a questa concentrazione di potere tecnologico nelle mani di un unico attore europeo.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 10/09/2026



