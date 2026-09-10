Eurozona: perché il nuovo rialzo dei tassi BCE sorprende la Borsa di Milano (e non solo)



Il riferimento ai rischi geopolitici medio oriente è chiaro: le tensioni nella regione stanno alimentando l’incertezza sui prezzi dell’energia e, di conseguenza, sull’inflazione europea. Il panorama dei mercati è stato ulteriormente scosso da indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui alti vertici dell’amministrazione statunitense avrebbero avvertito il presidente Donald Trump del rischio di un prolungato scontro militare con l’Iran, potenzialmente in corso fino al 2029. Questa prospettiva, seppur riservata, ha aggiunto un velo di timore sulla stabilità globale. Nel frattempo, i principali indici europei hanno chiuso in calo. L’Euro Stoxx 50 ha registrato una perdita dello 0,6 %, mentre il FTSE MIB si è attestato su –0,13 %. Altri indici del Vecchio Continente hanno seguito la stessa tendenza: DAX –0,7 %, IBEX 35 –0,09 % e CAC 40 –0,5 %. Sul listino milanese, i titoli più dinamici della giornata sono stati:

- Lottomatica Group +5,44 %;

- Moncler –3,45 %; L’obbligazionario europeo ha mostrato una netta pressione: lo spread Btp/Bund è salito a 87,27 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,38 %.











Nel mercato valutario, l’euro ha ceduto terreno al dollaro, scendendo a 1,1628, mentre il dollaro/yen ha superato la soglia dei 154 yen per dollaro. Le materie prime hanno continuato il loro ritmo altalenante. Il petrolio Brent ha guadagnato il 4,71 % superando i 105 $ al barile. L’oro, invece, ha registrato una lieve flessione, intorno ai 4.408 $ l’oncia. Tra le criptovalute, il Bitcoin ha chiuso la serata con una piccola perdita, attestandosi a 77.234 $. Chi segue i mercati dovrebbe tenere d’occhio la prossima riunione della BCE, dove la direzione della politica monetaria potrebbe dipendere ancora una volta dalle evoluzioni dei rischi geopolitici medio oriente. Nel frattempo, gli investitori si trovano a fare i conti con un contesto di alta volatilità, dove la prudenza sembra l’unica risposta ragionevole – e chi lo legge forse si chiederà perché ho inserito una virgola di troppo.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 10/09/2026



