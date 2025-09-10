Oro ai massimi storici: le vere cause dietro il suo volo vertiginoso



Nello stesso frangente, i contratti futures con scadenza a dicembre hanno raggiunto un vertice mai visto prima, arrivando a 2.696,45 dollari l'oncia, con un incremento dello 0,2% rispetto al giorno precedente. Se la progressione giornaliera può sembrare contenuta, la performance mensile è strabiliante: un +8,4% che riflette il cambiamento nelle previsioni sulla politica monetaria della Federal Reserve. Questo porta il guadagno dell'oro dall'inizio dell'anno a quasi il 40%. La sua scia ha trascinato anche gli altri metalli preziosi: l'argento è cresciuto del 42%, il platino del 53% e il palladio del 32%.

Le turbolenze internazionali continuano a spingere gli investitori verso l'oro. Nel cuore dell'Est Europa e in Medio Oriente, la situazione è sempre più tesa. Ricordiamo i recenti bombardamenti di Israele su Doha, nel Qatar, che hanno mirato a colpire i vertici di Hamas, accrescendo in modo significativo il rischio di un allargamento del conflitto su vasta scala.



La situazione in Ucraina, d'altra parte, non è meno preoccupante; un attacco aereo nella parte occidentale del paese ha messo in stato di allerta la vicina Polonia. Il suo spazio aereo, infatti, è stato violato da droni russi, prontamente abbattuti dalle forze militari polacche e della NATO. Questo gesto sottolinea la poca volontà di Mosca di impegnarsi in trattative di pace serie e minaccia ancora una volta i confini dell'Unione Europea.

In un contesto così volatile, le decisioni delle banche centrali assumono un peso notevole. Mentre la BCE si appresta a confermare l'attuale livello dei tassi di interesse, che hanno raggiunto il 2% – un'area definita di neutralità – l'attenzione si sposta sulla prossima mossa della Federal Reserve. La Fed, infatti, dovrebbe annunciare la settimana prossima un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Alcuni audaci prevedono addirittura un taglio di mezzo punto.



Il FOMC, che si riunirà il 16 e 17 settembre, deve confrontarsi con un significativo rallentamento del mercato del lavoro. Ad agosto, sono stati creati appena 22.000 posti di lavoro, quasi un milione in meno del previsto nel periodo di dodici mesi fino a marzo 2025. Questa condizione ha spinto il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, ad affermare che il presidente Trump aveva ereditato un'economia molto peggiore di quanto riportato, e giustamente riteneva che la Fed stesse soffocando la crescita con tassi di interesse elevati.

Sul fronte opposto, il dollaro statunitense si mostra sempre più debole, contribuendo anch'esso alla spinta dell'oro. Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1719 USD, dopo aver toccato ieri un picco mensile di 1,1778, molto vicino al massimo dell'anno raggiunto a fine giugno, oltre gli 1,18 dollari. Anche la valuta degli Stati Uniti risente della chiara aspettativa di una politica monetaria più accomodante da parte della banca centrale americana.



L'insieme di questi elementi – le persistenti tensioni geopolitiche, l'atteso allentamento monetario della Federal Reserve e la debolezza del dollaro statunitense – crea un terreno fertile per l'ascesa inarrestabile dell'oro, consolidandone il ruolo di bene rifugio per eccellenza in tempi incerti.