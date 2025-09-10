Istat: a luglio la produzione industriale italiana accelera (+0.4%)



Questa progressione trimestrale indica una ripresa costante, suggerendo un rafforzamento delle attività produttive. La vitalità si estende praticamente a tutti i principali raggruppamenti di industrie, con una sola eccezione notevole.

Infatti, il solo settore a mostrare un calo congiunturale è quello dell'energia, che ha registrato una diminuzione del 7,8%. Per contrasto, altri settori vitali hanno vissuto una spinta marcata. I beni di consumo sono aumentati del 2,1%, a dimostrazione di una ritrovata fiducia e propensione all'acquisto. I beni strumentali hanno visto una crescita dell'1,6%, segnale incoraggiante per gli investimenti futuri e per la modernizzazione delle imprese. Infine, i beni intermedi sono cresciuti dello 0,7%, riflettendo un'attività robusta lungo la catena di approvvigionamento.

Anche su base annua, corretti per gli effetti di calendario, i numeri raccontano una storia di espansione. L'indice generale è cresciuto dello 0,9% a luglio 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mantenendo lo stesso numero di giorni lavorativi.



Questo trend positivo è quasi universale, con incrementi per:

- i beni di consumo, che hanno segnato un +3,0%;

- i beni strumentali, con un +2,8%;

- i beni intermedi, che hanno mostrato un +0,3%.

Il settore dell'energia, nondimeno, ha continuato a mostrare una diminuzione, calando del 5,2% su base annua.

Analizzando più in dettaglio, alcuni settori si distinguono per una performance eccezionale. Gli incrementi tendenziali più marcati si sono osservati nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con un balzo del 10,8%. Hanno brillato anche la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica, cresciuta del 6,4%, e le industrie alimentari, bevande e tabacco, che hanno segnato un aumento del 5,7%. Queste cifre indicano aree di forte dinamismo e innovazione all'interno del panorama industriale italiano.

Però, non tutti i settori hanno condiviso la stessa fortuna. Le flessioni più significative si sono concentrate nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, con una diminuzione del 9,4%.



Un calo si è registrato anche nella produzione di prodotti chimici (-2,7%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-1,6%). Questi dati suggeriscono sfide specifiche o aggiustamenti in corso in questi segmenti.

Complessivamente, il quadro delineato dall'ISTAT per luglio 2025 è quello di un'industria in ripresa, capace di generare crescita in molti dei suoi comparti chiave.