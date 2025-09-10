Il PIL italiano frena nel secondo trimestre 2025, ma l'occupazione cresce





Guardando più in dettaglio, le scorte hanno fornito un contributo positivo al PIL per lo 0,4%, ma la domanda estera netta ha pesato negativamente, sottraendo lo 0,7%. Questo è stato l'effetto di una marcata diminuzione delle esportazioni di beni e servizi (-1,7%), nonostante un contenuto aumento delle importazioni (+0,4%). La domanda interna, al netto delle scorte, ha invece contribuito positivamente con uno 0,2%. I consumi finali nazionali non hanno subito variazioni rispetto al trimestre precedente, risultato di un leggero aumento della spesa della Pubblica Amministrazione (+0,2%) e della stazionarietà della spesa delle famiglie residenti e delle Istituzioni Senza Scopo di Lucro al servizio delle famiglie (ISP). Le famiglie hanno speso di più per i beni durevoli (+0,5%) e meno per i semidurevoli (-0,6%), mentre i servizi e i beni non durevoli sono rimasti stabili o hanno registrato aumenti minimi.

Gli investimenti hanno rappresentato la componente con l'aumento maggiore, crescendo dell'1,0% rispetto al trimestre precedente, pur evidenziando un rallentamento rispetto ai due trimestri precedenti.



Questa crescita ha interessato quasi tutte le categorie:

- un aumento molto marcato in impianti, macchinari e armamenti (+2,1%);

- una crescita più contenuta in abitazioni (+0,6%) e in fabbricati non residenziali e altre opere (+0,7%);

- un incremento quasi nullo in prodotti di proprietà intellettuale (+0,1%).

Dal lato dell'offerta, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto ha registrato una flessione del 0,7%, mentre quello delle costruzioni è cresciuto dello 0,9%. Il settore dei servizi, nel suo complesso stabile, ha visto un incremento delle attività professionali (+0,4%) e delle attività artistiche, di intrattenimento e altri servizi (+0,2%). Al contrario, il valore aggiunto del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, così come quello dei servizi di informazione e comunicazione, ha segnato una diminuzione dello 0,1% per entrambi. Le attività finanziarie e assicurative hanno mostrato la flessione più accentuata, pari allo 0,4%.

La produzione industriale ha mostrato segnali di vitalità, crescendo per il secondo mese consecutivo a luglio (+0,4% congiunturale) dopo un aumento a giugno (+0,2%).



Questo ha portato a un incremento medio dello 0,2% nel periodo maggio-luglio. La crescita ha interessato tutti i principali raggruppamenti industriali, fatta eccezione per il settore energetico (-7,8%). I beni di consumo hanno segnato un +2,1%, i beni strumentali un +1,6% e i beni intermedi un +0,7%.

Ad agosto 2025, la fiducia delle imprese ha mostrato andamenti diversi tra i settori. I servizi di mercato hanno registrato un netto recupero, spinti principalmente dal trasporto, dal magazzinaggio e dall'informazione e comunicazione. Nel turismo, comunque, si è notato un arretramento. La fiducia nel settore manifatturiero è peggiorata a causa delle attese sulla produzione e dell'aumento delle scorte di prodotti finiti, nonostante un miglioramento nei giudizi sugli ordini. Le costruzioni hanno segnato il secondo calo consecutivo, a causa del peggioramento dei giudizi sugli ordini.

Il commercio estero ha rallentato nel secondo trimestre dell'anno. Dopo una decisa accelerazione nel primo trimestre, in parte anticipando l'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti, le esportazioni di beni in valore sono cresciute dell'1,1% su base tendenziale (rispetto al +3,2% del primo trimestre), mentre le importazioni sono aumentate del 2,9% (dal +6,2%).



L'interscambio commerciale italiano tra aprile e giugno ha visto una decelerazione, guidata dal calo delle esportazioni verso i mercati extra-UE, con forti flessioni verso il Regno Unito, la Cina, la Russia e la Turchia, oltre al rallentamento verso gli Stati Uniti.

Il mercato del lavoro, ciononostante, continua a mostrarsi solido. A luglio, l'occupazione ha registrato un ulteriore incremento, raggiungendo 24 milioni 217 mila unità, con un aumento dello 0,1% rispetto a giugno, pari a 13 mila unità. Questa crescita ha coinvolto gli uomini tra i 15 e i 24 anni e tra i 35 e i 49 anni. Per quanto riguarda la posizione professionale, l'occupazione è aumentata sia tra i dipendenti permanenti sia tra quelli a termine, ma è diminuita tra gli autonomi. Il tasso di occupazione è salito al 62,8%. Il tasso di disoccupazione è diminuito allo 6% (-0,3 punti percentuali) coinvolgendo sia uomini che donne e tutte le fasce di età, con una discesa ancora più marcata per la disoccupazione giovanile (-1,4 punti, attestandosi al 18,7%).



Il tasso d’inattività è cresciuto al 33,2% (+0,1 punti). Su base annua, a luglio gli occupati sono aumentati di 218 mila unità (+0,9%), e il tasso di occupazione è cresciuto di 0,4 punti rispetto a luglio 2024. Il numero dei disoccupati è diminuito di 114 mila unità (-6,9%), con il tasso di disoccupazione che cala di 0,5 punti complessivamente e di 2,8 punti tra i giovani.

L'inflazione al consumo, misurata dall'indice armonizzato IPCA, è rimasta stabile ad agosto su base tendenziale, attestandosi al +1,7%. Tuttavia, l'inflazione del carrello della spesa, che include beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, ha continuato ad accelerare, raggiungendo il +3,5%. In aumento anche i prezzi dei servizi.