Oracle e AWS uniscono le forze: nuovo servizio database rivoluziona il cloud

L'obiettivo principale di OracleDatabase@AWS è semplificare l'amministrazione dei database, la fatturazione e l'assistenza clienti, fornendo al contempo una connessione fluida tra i dati aziendali gestiti su Oracle Database e le applicazioni in esecuzione su Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). I clienti potranno inoltre sfruttare i potenti servizi di AWS Analytics e le avanzate capacità di intelligenza artificiale (AI) e machine learning offerte da AWS, tra cui Amazon Bedrock.

Larry Ellison, Fondatore, Chairman e CTO di Oracle, ha dichiarato: 'Stiamo assistendo a un'enorme richiesta da parte dei clienti che desiderano utilizzare più cloud. Per soddisfare questa domanda e dare ai clienti la scelta e la flessibilità che desiderano, Amazon e Oracle stanno connettendo i servizi AWS senza soluzione di continuità con la più recente tecnologia database di Oracle, tra cui Oracle Autonomous Database.' Ellison ha sottolineato come l'integrazione di Oracle Cloud Infrastructure all'interno dei datacenter AWS permetta di offrire ai clienti le migliori prestazioni possibili in termini di database e rete.