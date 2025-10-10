Produzione industriale in frenata ad agosto: un campanello d'allarme per l'economia?

Produzione industriale in frenata ad agosto: un campanello d'allarme per l'economia?

L'economia italiana ha mostrato un segnale inaspettato di debolezza, dopo un periodo di effimera ripresa. Il settore manifatturiero ha subito un arresto significativo nel mese di agosto 2025, invertendo la rotta rispetto ai timidi progressi estivi. Questo calo, esteso a quasi tutti i comparti produttivi, suggerisce una fase di maggiore cautela per il futuro prossimo del Paese.

L'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, ha rivelato dati che tratteggiano un quadro congiunturale in netto deterioramento. Ad agosto 2025, l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato una diminuzione del 2,4% rispetto a luglio. Questo dato mensile non è un episodio isolato.



Analizzando un periodo più ampio, la media tra giugno e agosto ha segnato un declino dello 0,6% se paragonata ai tre mesi precedenti, consolidando una tendenza al ribasso.

Questo arretramento mensile ha colpito trasversalmente i principali raggruppamenti di industrie. Si è notata una flessione in ogni singolo settore, delineando una difficoltà generalizzata:

- Il comparto dell'energia ha subito un calo dello 0,6%;

- I beni di consumo e i beni intermedi hanno mostrato entrambi una riduzione dell'1,2%;

- I beni strumentali, vitali per gli investimenti e la capacità produttiva futura, hanno registrato una diminuzione del 2,2%.

Guardando l'andamento su base annua, l'indice generale, corretto per i giorni lavorativi di calendario, ha segnato un -2,7% ad agosto 2025. Occorre considerare che i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024. Nondimeno, alcuni segmenti hanno mostrato una sorprendente resilienza. I beni strumentali, ad esempio, sono riusciti a crescere dello 0,7%, un segnale incoraggiante per gli investimenti a lungo termine.


Anche i beni intermedi hanno segnato un modesto aumento dello 0,2%, evidenziando una certa vitalità nella catena di approvvigionamento. Per contro, la contrazione è stata più profonda per altri settori: i beni di consumo sono scesi del 2,3%, e il settore dell'energia ha subito il colpo più duro, con un drastico -8,6%.

L'analisi settoriale dettagliata su base tendenziale offre uno spaccato più preciso delle dinamiche. Alcune aree dell'economia italiana hanno brillato per la loro performance positiva:

- La produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici ha visto un robusto incremento del 16,1%;

- La fabbricazione di mezzi di trasporto ha registrato una crescita del 9,9%;

- La produzione di coke e prodotti petroliferi raffinati è aumentata del 7,1%.

Dall'altra parte dello spettro, la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria ha accusato la flessione più consistente, con un pesante -13,5%.


Questo dato è particolarmente rilevante, riflettendo forse sia una minore domanda industriale sia l'impatto delle politiche energetiche.

Questi numeri suggeriscono che l'Italia si trova di fronte a sfide importanti nel suo percorso di crescita economica. La salute del settore manifatturiero è cruciale per la stabilità del Paese e i recenti dati dell'Istat richiederanno un monitoraggio attento nei prossimi mesi per capire se si tratta di una battuta d'arresto temporanea o di un segnale di un rallentamento più profondo.


Produzione industriale in frenata ad agosto: un campanello d'allarme per l'economia?
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie