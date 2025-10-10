Il FTSE MIB in profondo rosso: i settori che affondano Piazza Affari e le minacce globali



Si tratta della diminuzione più marcata da dicembre, un dato che ha cancellato i lievi progressi registrati nei mesi precedenti, gettando un'ombra sulle prospettive di crescita del Paese.

Diverse aziende di spicco hanno risentito pesantemente di questo clima negativo. Le perdite hanno interessato ampiamente vari settori, dalla manifattura al lusso, passando per il comparto energetico e quello bancario. Tra i titoli che hanno registrato i maggiori ribassi, si distinguono:

- Stellantis, che ha ceduto oltre il 7%, influenzata dall'incertezza politica in Francia, un mercato chiave per il costruttore automobilistico;

- Ferrari, che ha esteso le sue perdite di un ulteriore 2,8% dopo il robusto calo del 16% registrato il giorno precedente, a seguito di obiettivi a lungo termine che hanno lasciato perplessi molti operatori;

- Tenaris, con un calo del 5,2%, dopo che un declassamento ha indotto molti a rivedere le proprie posizioni sul titolo;

- Leonardo, che ha perso oltre il 4%, rispecchiando il generale ripiegamento dei titoli legati al settore della difesa in risposta alle notizie su un possibile cessate il fuoco a Gaza;

- Brunello Cucinelli, che ha registrato una diminuzione del 4,5% per via delle incertezze legate a un'indagine che coinvolge la Russia.



Anche il settore bancario ha mostrato segnali di debolezza, con diversi istituti che hanno visto le proprie quotazioni arretrare. Azimut ha perso il 3,3%, UniCredit l'1,7% e Intesa Sanpaolo lo 0,5%. Pure Eni ha risentito della pressione, scivolando del 3% a causa dell'indebolimento dei prezzi del petrolio. Nella fase finale della seduta, il sentimento di mercato è ulteriormente peggiorato. La notizia delle minacce del presidente Trump, che ha prospettato un "massiccio aumento" dei dazi sulle merci cinesi, ha riacceso i timori di una nuova fase della guerra commerciale. Questa prospettiva ha alimentato l'incertezza globale, con ricadute immediate sui principali indici di Wall Street e, di conseguenza, sul mercato europeo. L'annuncio ha fatto tremare gli investitori, preoccupati per l'impatto di tali misure sull'economia mondiale. Ciononostante, non tutti i settori hanno chiuso in negativo. Le utility hanno dimostrato una notevole resilienza, distinguendosi per le loro performance positive in un contesto di mercato avverso.



Enel, Terna e Snam hanno registrato un incremento di circa l'1%, confermando il loro ruolo di beni rifugio in periodi di volatilità. Queste aziende, meno esposte ai cicli economici e alle turbolenze globali, offrono stabilità e fiducia agli investitori che cercano riparo dalle tempeste del mercato.