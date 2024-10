I bot dei biglietti per gli eventi: un rischio per la sicurezza e la privacy

Secondo la ricerca di NordVPN, il prezzo di un bot che si dice sia stato sviluppato per acquistare i biglietti per la reunion degli Oasis partiva da soli 7 euro al momento della vendita generale. I termini e le condizioni delle piattaforme di vendita dei biglietti proibiscono esplicitamente l'uso dei bot, ma la loro effettiva attuazione e la responsabilità legale sono discutibili.

Le agenzie di ospitalità fanno largo uso di bot per l'acquisto di biglietti per includere i posti migliori nelle loro offerte di pacchetti. I rivenditori di biglietti acquistano molti biglietti per trarre profitto dai consumatori che ne restano senza. A un certo punto, non ci sarà altro modo per ottenere un biglietto che non sia l'uso di un bot, afferma Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersecurity di NordVPN.

La domanda di biglietti è in gran parte la causa dei bot. Le piattaforme di vendita dei biglietti stanno già adottando misure per contrastare il problema dei bot. Tecniche come le sale d'attesa virtuali e le etichette 'Verified Fan' vengono utilizzate per distinguere le persone reali dai bot. Tuttavia, riconoscere la differenza tra esseri umani e macchine rimane una sfida e diventa sempre più complessa man mano che l'intelligenza artificiale migliora la sua capacità di simulare comportamenti umani.