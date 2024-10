Ad agosto produzione industriale +0,1% su mese ma -3,2% su anno



Situazione stazionaria per il comparto industria che si protrae da alcuni mesi. Ad agosto la produzione industriale destagionalizzata è infatti sostanzialmente stazionaria sia rispetto a luglio (+0,1%), come pure nella media degli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1%). Tra i principali raggruppamenti di industrie si rileva una dinamica mensile positiva per i beni di consumo e l’energia, mentre flettono i beni strumentali e intermedi. In termini tendenziali prosegue la contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario. La riduzione su base annua registrata ad agosto interessa quasi tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad esclusione dell’energia. Ma passiamo ai dati.