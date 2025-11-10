Il sorprendente balzo del FTSE MIB: un record dal 2007 che riaccende la speranza dei mercati



La spinta maggiore è venuta dal settore bancario, che ha mostrato una vitalità notevole. Banca Monte dei Paschi di Siena ha registrato un’impennata del 5,5%, mentre UniCredit ha guadagnato il 4,1%. Anche Banco BPM ha chiuso in forte rialzo, con un aumento del 4,7%, e Intesa Sanpaolo non è stata da meno, crescendo del 3,5%. Questo forte recupero del comparto finanziario sottolinea la percezione di una maggiore stabilità economica e la rinnovata fiducia nelle prospettive future.

Diverse altre aziende di spicco hanno contribuito a questo rally. Mediobanca ha visto le sue azioni salire del 4,3% in attesa dei risultati trimestrali, per i quali si prevede un incremento sia dei ricavi sia degli utili. Anche Poste Italiane ha messo a segno un aumento dell'1% prima della pubblicazione del suo report del 12 novembre, con le aspettative che puntano a ricavi stabili e utili più robusti. Nel comparto delle utenze, Enel ha aggiunto lo 0,4%, mentre Eni ha beneficiato del rafforzamento dei prezzi del petrolio, registrando un +1,4%.





Il comparto automobilistico ha mostrato segni di ripresa, con Ferrari in crescita dell'1,4% e Stellantis che ha guadagnato il 2,4%. Un'attenzione particolare ha meritato Lottomatica, che ha spiccatamente brillato con un balzo del 6,8% dopo aver annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro, un segnale potente di fiducia da parte della società stessa sulle proprie valutazioni. In un contesto così ampiamente positivo, solo pochi titoli hanno mostrato debolezza: Infrastrutture Wireless Italiane e Diasorin sono state le uniche a chiudere la giornata in territorio negativo. Questo risultato del FTSE MIB, che lo riporta a livelli visti oltre un decennio fa, riflette un generale ottimismo che sta permeando i mercati finanziari, indicando che gli investitori sono pronti a scommettere su una ripresa più solida e duratura, spinti soprattutto dalle buone notizie provenienti da Wall Street e dall'economia globale.