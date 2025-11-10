Il sorprendente balzo del FTSE MIB: un record dal 2007 che riaccende la speranza dei mercati

Il sorprendente balzo del FTSE MIB: un record dal 2007 che riaccende la speranza dei mercati

La Borsa Italiana ha vissuto una giornata eccezionale, con il suo indice principale, il FTSE MIB, che ha segnato un incremento del 2,3% arrivando a 43.896 punti. Questo risultato rappresenta il livello più alto dal lontano aprile 2007, un segnale forte e inequivocabile che ha catturato l'attenzione degli osservatori finanziari. Un’ondata di ottimismo ha pervaso i mercati globali, alimentata dalla crescente fiducia verso una rapida risoluzione dello stallo politico negli Stati Uniti. Il Senato USA ha fatto significativi passi avanti per riaprire il governo, una notizia che ha subito stimolato l'appetito per il rischio tra gli investitori, riverberandosi con forza anche sui listini europei.



La spinta maggiore è venuta dal settore bancario, che ha mostrato una vitalità notevole. Banca Monte dei Paschi di Siena ha registrato un’impennata del 5,5%, mentre UniCredit ha guadagnato il 4,1%. Anche Banco BPM ha chiuso in forte rialzo, con un aumento del 4,7%, e Intesa Sanpaolo non è stata da meno, crescendo del 3,5%. Questo forte recupero del comparto finanziario sottolinea la percezione di una maggiore stabilità economica e la rinnovata fiducia nelle prospettive future.

Diverse altre aziende di spicco hanno contribuito a questo rally. Mediobanca ha visto le sue azioni salire del 4,3% in attesa dei risultati trimestrali, per i quali si prevede un incremento sia dei ricavi sia degli utili. Anche Poste Italiane ha messo a segno un aumento dell'1% prima della pubblicazione del suo report del 12 novembre, con le aspettative che puntano a ricavi stabili e utili più robusti. Nel comparto delle utenze, Enel ha aggiunto lo 0,4%, mentre Eni ha beneficiato del rafforzamento dei prezzi del petrolio, registrando un +1,4%.


Il comparto automobilistico ha mostrato segni di ripresa, con Ferrari in crescita dell'1,4% e Stellantis che ha guadagnato il 2,4%. Un'attenzione particolare ha meritato Lottomatica, che ha spiccatamente brillato con un balzo del 6,8% dopo aver annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro, un segnale potente di fiducia da parte della società stessa sulle proprie valutazioni. In un contesto così ampiamente positivo, solo pochi titoli hanno mostrato debolezza: Infrastrutture Wireless Italiane e Diasorin sono state le uniche a chiudere la giornata in territorio negativo. Questo risultato del FTSE MIB, che lo riporta a livelli visti oltre un decennio fa, riflette un generale ottimismo che sta permeando i mercati finanziari, indicando che gli investitori sono pronti a scommettere su una ripresa più solida e duratura, spinti soprattutto dalle buone notizie provenienti da Wall Street e dall'economia globale.


Il sorprendente balzo del FTSE MIB: un record dal 2007 che riaccende la speranza dei mercati
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit


Politica della Privacy e cookie