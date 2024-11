Bitcoin raggiunge quota $80.000, la corsa delle criptovalute continua



Nel fine settimana, le criptovalute hanno continuato la loro corsa al rialzo, con Bitcoin che ha raggiunto per la prima volta la soglia di $80.000. Il prezzo della criptovaluta principale è salito del 4,5% a $79.800,19, secondo Coin Metrics. Anche Ethereum ha registrato un aumento del 3% dopo aver superato i $3.000 sabato. Il prezzo è stato scambiato a $3.203,10. Le criptovalute minori hanno visto movimenti più ampi, mentre gli investitori continuavano a digerire le implicazioni di un secondo mandato per il presidente eletto Donald Trump.

Trump, Bitcoin e le criptovalute: un futuro luminoso?

Il sentimento positivo nei confronti del mercato delle criptovalute è alimentato dalla promessa di Trump di rendere l'America la "capitale mondiale delle criptovalute". Il suo team è composto da forti sostenitori del settore, e si ritiene che potrebbe portare avanti le promesse fatte durante la campagna elettorale. Si ritiene che Bitcoin sia un bene sicuro indipendentemente dall'esito delle elezioni, non essendo considerato un titolo azionario, nemmeno dalla Securities and Exchange Commission. Trump ha già fatto grandi aperture su Bitcoin, come l'idea di una riserva nazionale strategica di Bitcoin e la necessità di mantenere tutti i Bitcoin estratti negli Stati Uniti.

Ethereum e le altre: un ambiente regolamentare favorevole?

Ethereum e altre criptovalute potrebbero trarre beneficio da un ambiente regolamentare favorevole per le criptovalute, un elemento che sembra essere una priorità per molti nell'entourage di Trump. Ad esempio, uno dei motivi per cui gli ETF spot su Bitcoin non hanno avuto lo stesso successo degli ETF su Bitcoin è perché non distribuiscono premi di staking. Molti nel settore sperano che questo cambi l'anno prossimo.

Da quando si sono svolte le elezioni, Bitcoin ed Ethereum hanno guadagnato rispettivamente il 18% e il 32%. Coinbase è salita del 48% la scorsa settimana, la sua migliore settimana da gennaio 2023.