Uguaglianza di genere: una sfida ancora aperta, tra lavoro, AI e social media

Un altro aspetto cruciale riguarda la percezione e la gestione dei contenuti online. Ben il 66% degli intervistati auspica che i governi introducano normative per garantire che l'AI sia libera da pregiudizi di genere. Parallelamente, desta forte preoccupazione la retorica sessista sui social media, specialmente tra la Gen Z (80%) e i Millennial (76%). Più di un terzo degli utenti chiede un rafforzamento della moderazione dei contenuti su TikTok (38%), Facebook (36%) e Instagram (35%).

Per promuovere un cambiamento concreto, le donne chiedono agli uomini di sostenere le pari opportunità di leadership (39%) e di opporsi alla discriminazione di genere (39%) sul posto di lavoro. Fortunatamente, gli uomini sembrano pronti a rispondere a questo appello: la ricerca evidenzia una maggiore disponibilità a sostenere la parità salariale (41%), a denunciare la discriminazione (37%) e a condividere le responsabilità domestiche e di cura dei figli (35%).

"Diritti, uguaglianza ed emancipazione sono aspetti fondamentali per il progresso globale. Non possiamo restare a guardare: la parità di genere è una responsabilità collettiva. Il 2025 deve essere l'anno in cui uomini e donne si uniscono per creare un cambiamento reale e condiviso", ha dichiarato Vesna Jaric, Global Head di HeForShe, UN Women.

Dunque, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, i dati dimostrano una crescente consapevolezza del problema e una rinnovata volontà di agire. Sarà fondamentale tradurre queste intenzioni in azioni concrete, a tutti i livelli della società.