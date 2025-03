Nuova obbligazione UniCredit: un'opportunità a tasso fisso per i risparmiatori?

Il valore nominale e l'investimento minimo sono fissati a 1.000 euro, rendendo l'investimento accessibile a una vasta platea di risparmiatori.

Il mercato obbligazionario italiano sta vivendo un periodo di grande fermento, con gli investitori alla ricerca di strumenti che offrano protezione del capitale e rendimenti adeguati in un contesto di inflazione persistente. UniCredit risponde a questa esigenza con un'obbligazione pensata per il mercato retail, negoziabile direttamente sul MOT e BondX di Borsa Italiana. Questo significa che tutti gli investitori possono acquistarla e venderla tramite il proprio conto titoli, indipendentemente dalla banca di appoggio. Questa nuova emissione si aggiunge alle quattordici già lanciate tra la fine del 2023 e il 2024.

L'obbligazione (ISIN IT0005638371) offre anche la possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell'emittente (callability).

Per fare un esempio concreto: se l'obbligazione venisse rimborsata al terzo anno (marzo 2028), l'investitore riceverebbe il valore nominale (1.000 euro) più un importo pari al 13,50% (135 euro lordi per ogni obbligazione), calcolato come il tasso annuo lordo moltiplicato per tre anni. Se, invece, l'obbligazione arrivasse alla scadenza naturale nel marzo 2038, il rimborso consisterebbe nel valore nominale (1.000 euro) più un importo pari al 58,50% (585 euro lordi per ogni obbligazione), corrispondente al tasso annuo lordo moltiplicato per i 13 anni di durata.

Nelle prime due settimane di offerta (dal 10 marzo al 26 marzo 2025), le obbligazioni saranno disponibili sul mercato MOT e Bond-X al 100% del prezzo di emissione, in linea con le condizioni di mercato. UniCredit Bank GmbH garantirà la liquidità sul mercato, consentendo agli investitori di rivendere le obbligazioni prima della scadenza.

È importante sottolineare che, mentre il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale (1.000 euro), durante la vita dell'obbligazione il prezzo potrà variare in base alle condizioni di mercato, anche in modo significativo rispetto al valore nominale.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di UniCredit di porsi come un emittente completo, offrendo agli investitori italiani un'ampia gamma di soluzioni finanziarie. Dai prodotti più dinamici e rischiosi, come quelli a leva, fino alle obbligazioni più tradizionali, UniCredit mira a soddisfare le diverse esigenze degli investitori. Attualmente, sui mercati di Borsa Italiana sono disponibili oltre 7.000 prodotti diversi, negoziabili sul mercato secondario da investitori individuali, consulenti finanziari e gestori.

Con questa terza emissione in negoziazione diretta nel 2025, UniCredit intende offrire agli investitori un'ulteriore opportunità di accesso al mercato obbligazionario, un asset class che sta tornando a rivestire un ruolo centrale nei portafogli.



Allo stesso tempo, la banca conferma il suo impegno come emittente capace di offrire una gamma diversificata di soluzioni, dai prodotti a leva ai certificati, fino alle obbligazioni. UniCredit continua a lavorare per offrire soluzioni innovative e competitive, contribuendo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento.