M&A: boom in italia, valore delle operazioni balza a 81 miliardi nel 2024

"L'italia ha visto la realizzazione di numerose operazioni di grande valore nel 2024 in diversi settori ad alta crescita", ha commentato Maria Cristina Storchi, equity partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, sottolineando come le aziende stiano superando le incertezze grazie a un clima economico in graduale miglioramento. Il volume delle operazioni ha seguito un andamento simile a quello europeo, con 1.355 transazioni concluse in Italia, in aumento dell'1% rispetto alle 1.346 del 2023.

Nell'UE, invece, si è registrato un incremento del 6%, con 15.734 operazioni portate a termine. Il settore del private equity (PE) ha giocato un ruolo di primo piano, con 270 operazioni concluse, segnando un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

Un risultato notevole, considerando le difficoltà legate ai tassi di interesse elevati, a un contesto di exit più complesso e a un mercato dei finanziamenti più restrittivo.

Nonostante ciò, il valore delle operazioni di PE è diminuito del 5% su base annua, attestandosi a 34,8 miliardi di euro. È importante notare, però, che il dato del 2023 era stato influenzato in modo significativo dall'acquisizione di FiberCorp da parte di KKR per 21,7 miliardi di euro.

Escludendo questa operazione straordinaria, il valore complessivo del settore avrebbe registrato una solida crescita annuale.

Gli investitori esteri continuano a guardare con interesse all'Italia, attratti da opportunità strategiche ad alto valore aggiunto, soprattutto nei settori ad alto contenuto tecnologico, farmaceutico, biomedicale e dei beni di consumo.

Nel 2024, otto dei dieci maggiori deal di private equity hanno visto protagonisti fondi internazionali. Guardando al futuro, diversi fattori fanno ben sperare per il mercato delle M&A in Italia.

Il calo dei tassi di interesse, l'elevata disponibilità di capitali (dry powder) e il forte interesse degli acquirenti internazionali potrebbero sostenere l'attività nel corso del 2025.

Sebbene il rischio di shock geopolitici ed economici esterni rimanga sempre presente, le prospettive per le fusioni e acquisizioni in Italia appaiono incoraggianti.

