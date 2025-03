L'ombra della recessione USA spaventa i mercati globali





Le tensioni commerciali globali, alimentate dalle politiche degli Stati Uniti, hanno scatenato un'ondata di vendite sui mercati azionari, riaccendendo i timori di una possibile recessione negli USA.

Questo clima di incertezza ha contagiato le borse europee, che hanno chiuso la giornata in territorio negativo, mentre Wall Street, a metà seduta, mostrava un andamento nettamente sfavorevole. Il Nasdaq, in particolare, ha subito un forte calo del 3,58%, penalizzato dalle performance negative di colossi tecnologici come Tesla (-11%) e Nvidia (-4%).