Google Cloud premia l'innovazione italiana nell'intelligenza artificiale





Google Cloud lancia l'Italy AI Groundbreaker Award, un premio dedicato all'innovazione nell'intelligenza artificiale (AI) in Italia.

L'iniziativa, presentata durante l'evento GenAI at Work a Palazzo del Ghiaccio a Milano, punta a valorizzare i progetti sviluppati con la tecnologia Google Cloud che stanno trasformando il mercato. Il riconoscimento è aperto ad aziende di qualsiasi dimensione e settore, comprese le startup e la Pubblica Amministrazione.

Le candidature sono suddivise in quattro categorie: - AI Transformation for Italy: per i progetti che stanno rivoluzionando settori chiave; - AI for Social Good: per iniziative che affrontano sfide sociali e ambientali; - AI Startup of the Year: dedicato alle startup più innovative; - AI Pioneer: per i leader che guidano il cambiamento nell'AI.



"Siamo orgogliosi di lanciare il primo AI Groundbreaker Award in Italia per celebrare le realtà italiane che stanno innovando con il supporto dell'AI di Google Cloud", ha dichiarato Raffaele Gigantino, Country Manager di Google Cloud Italia. "L’obiettivo è non solo premiare l’eccellenza, ma anche ispirare nuove idee, favorire la collaborazione e promuovere un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale". I progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti di settore, analisti e rappresentanti istituzionali. Tra i criteri di valutazione figurano l'innovazione tecnologica, l'impatto economico e sociale, l'esperienza utente e il potenziale di scalabilità. I vincitori verranno annunciati durante il Google Cloud Summit di Milano, previsto per il 12 giugno 2025. Le organizzazioni interessate possono candidarsi tramite il

withgoogle.com/events/google-cloud-summit-milan-2025?tab=ai-groundbreaker-award" target="_blank">form online entro il 10 maggio 2025. Un'occasione per mettere in luce l'ingegno italiano nel campo dell'AI.