Barsa di Milano: utility in rialzo, banche in difficoltà

Anche il risparmio gestito ha registrato perdite, con Finecobank in ribasso del 4,37% e Azimut del 4,35%. Il settore automotive ha mostrato andamenti contrastanti, con Stellantis in crescita del 2,57% e Iveco in calo del 3,37%.

Tra le blue chip più performanti si segnalano anche Campari, con un +3,26%, e Amplifon, con un +2,06%.

Quest'ultima, in particolare, ha beneficiato dell'acquisizione del capitale di Kind Aparaty Sluchowe, filiale polacca del gruppo tedesco Kind, raddoppiando così la propria presenza in Polonia. Il settore oil è risultato in territorio negativo, con Saipem e Tenaris in calo rispettivamente del 2,8% e del 2,81%. Al di fuori del paniere principale, Ferragamo ha registrato un rimbalzo del 7,67%, dopo il forte calo di venerdì scorso.

Invece, la Juventus ha perso il 5,09% a seguito della sconfitta per 4 a 0 subita contro l’Atalanta. Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund decennali è rimasto stabile a 106 punti base, mentre i rendimenti sono diminuiti.

Il titolo italiano, che aveva sfiorato il 4% la scorsa settimana, è sceso al 3,89%, mentre quello tedesco si è attestato al 2,83%. Ecco una panoramica delle prime 5 posizioni dei titoli menzionati:

- Diasorin: +4,65%;

- Campari: +3,26%;

- Snam: +2,96%;

- Hera: +2,83%;

- Stellantis: +2,57%.

Ed ecco le prime 5 posizioni dei titoli che hanno perso di più:

- Buzzi: -6,14%;

- Juventus: -5,09%;

- Mps: -4,52%;

- Finecobank: -4,37%;

- Azimut: -4,35%.