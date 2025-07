Un gigante dolce punta ai cereali USA: Ferrero vuole comprarsi WK Kellogg

La prima rivelazione su questo potenziale accordo, riportata dal Wall Street Journal mercoledì, ha indicato un valore fino a tre miliardi di dollari. Una cifra che valuta l'azienda con un premio notevole rispetto al suo valore di mercato precedente di un miliardo e mezzo di dollari. Fino alla chiusura di mercoledì, il titolo della società aveva già perso il 2,7 per cento nell'anno in corso. Per Ferrero, questa operazione potrebbe rappresentare un accesso strategico e consolidato nel vasto mercato statunitense dei cereali. Una mossa che permetterebbe all'azienda di Alba di focalizzarsi su offerte più in linea con le mutate abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso opzioni salutari. Le aziende dolciarie, infatti, stanno subendo una pressione crescente, non solo dall'aumento dell'uso di farmaci per la perdita di peso, ma anche dal crescente movimento "Make America Healthy Again", che si batte per una significativa riduzione dei coloranti artificiali presenti nei cereali. Negli ultimi anni, Ferrero ha mostrato una chiara strategia di espansione, acquisendo le attività dolciarie di Nestlé e diversi altri produttori del settore.



L'azienda piemontese, fondata nel 1946 dai fratelli Pietro e Giovanni Ferrero, conserva ancora oggi la sua natura di proprietà familiare. Il suo portafoglio include giganti globali come Nutella, Thorntons, Kinder e Tic Tac. Nel frattempo, i risultati di Kellogg sono stati deludenti negli ultimi anni, in particolare dopo la separazione dalla sua società madre, Kellanova, avvenuta nel 2023. Attualmente, l'azienda si trova a gestire un debito superiore ai 500 milioni di dollari. Anche Kellanova è al centro dell'attenzione. Questa azienda, che detiene marchi iconici come Pop-Tarts e Pringles, è stata acquisita da Mars per 36 miliardi di dollari. Questa mega-operazione è ora sotto stretta osservazione da parte delle autorità di regolamentazione europee, impegnate in un'indagine antitrust approfondita.