Revolut sotto la lente dell'AGCM per le commissioni: accusa e difesa dell'azienda

Un altro aspetto critico riguarda la natura degli investimenti: l'Antitrust italiana ha rilevato che molti degli investimenti a "0 commissioni" includono azioni frazionate. Queste, rispetto alle azioni intere, presentano notevoli differenze, tra cui diritti di voto limitati per l'azionista e una minore trasferibilità, informazioni cruciali che non sarebbero state rese esplicite. Anche il comparto delle criptovalute è finito sotto la lente d'ingrandimento. Gli investimenti in questo settore, già di per sé considerati altamente rischiosi, sarebbero stati offerti senza un'adeguata informazione sull'impossibilità di modificare, una volta avviato l'investimento, le impostazioni di stop-loss e take-profit. Questi strumenti sono invece essenziali per una gestione efficace del rischio da parte dell'investitore. Per quanto concerne i servizi bancari, Revolut avrebbe fornito, o del tutto omesso, informazioni rilevanti sulle condizioni e sulle modalità con cui un conto può essere sospeso, limitato o bloccato. Le società avrebbero adottato pratiche aggressive nella sospensione o nel blocco dei conti.



Si contesta la mancanza di un adeguato preavviso e l'assenza di un confronto o di un'assistenza sufficiente per i clienti. Tale condotta avrebbe impedito agli utenti, in alcuni casi anche per periodi prolungati, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacolando in maniera significativa l'esercizio dei loro diritti contrattuali. Infine, un punto dolente riguarda l'ottenimento dell'IBAN italiano con iniziali IT. Sembra che Revolut non abbia fornito informazioni sufficienti e chiare sui requisiti necessari per ottenerlo, lasciando molti utenti con un IBAN lituano (con iniziali LT) senza la dovuta comprensione delle implicazioni.

Martedì 8 luglio, i funzionari dell'AGCM, supportati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno effettuato ispezioni presso la succursale italiana di Revolut Bank UAB.

In risposta a queste contestazioni, Revolut ha rilasciato una nota. L'azienda ha dichiarato di prendere molto seriamente l'indagine dell'AGCM e ha assicurato la sua piena collaborazione con l'Autorità, pur senza fornire commenti specifici sul procedimento in corso.



Ha ribadito il suo impegno a mantenere i più elevati standard di conformità e tutela dei clienti, sia in Italia che a livello globale.