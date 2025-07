Plasmon torna italiana: il gigante degli alimenti passa a NewPrinces Group

Oggi, proprio in quell'impianto emiliano, il NewPrinces Group produce per la multinazionale Abbott. L’odierna acquisizione ha esteso il suo raggio d'azione, portando nelle mani del gruppo italiano anche i marchi storici e lo stabilimento di Latina, una struttura che si distingue tra le più grandi e tecnologicamente all'avanguardia d'Europa nel suo settore. Con una superficie di 600 mila metri quadrati, è qui che prendono forma i celebri biscotti e gli omogeneizzati destinati all'infanzia. La storia di Plasmon affonda le radici nel 1902 a Milano, grazie all'iniziativa del medico Cesare Scotti. Dalla sua fondazione, il marchio è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento indiscusso per i prodotti dedicati ai più piccoli, un simbolo di fiducia per generazioni di famiglie italiane. Dopo una fase di rapida espansione nel secondo Dopoguerra, a metà degli anni Sessanta il marchio è entrato a far parte del gruppo Heinz. Oggi, il brand vanta un fatturato che si aggira intorno ai 175 milioni di euro, con un EBITDA di 17 milioni.



Vi era stato un precedente tentativo di vendita nel 2019, quando Kraft Heinz aveva affidato a JP Morgan il compito di sondare il mercato; ciononostante, quell'operazione si era bloccata con l'insorgere della pandemia globale. L'acquisto di Plasmon si inserisce in una più ampia e ambiziosa strategia di consolidamento perseguita dal NewPrinces Group, entità ufficialmente costituita lo scorso 28 aprile 2025. Questa nuova denominazione ha preso forma in seguito all'acquisizione della società britannica Princes Limited dal gruppo Mitsubishi, un passo che ha ridefinito il perimetro e le ambizioni del gruppo italiano. Con un giro d’affari complessivo che supera i 3 miliardi di euro, il NewPrinces Group opera su due pilastri fondamentali. Il primo è il settore alimentare, presidiato principalmente da Princes Limited, che da sola genera un fatturato di 2,9 miliardi di euro. Il secondo è il comparto lattiero-caseario, con vendite che superano i 320 milioni di euro, un’area che include anche la Centrale del Latte d’Italia, acquisita nel 2020.



Proprio Princes Limited, ora ulteriormente rafforzata dall’aggiunta strategica di Plasmon, è destinata a giocare un ruolo centrale nel progetto di quotazione alla Borsa di Londra, un evento atteso nelle prime due settimane di ottobre. Questa offerta pubblica iniziale (IPO) sarà interamente strutturata come un aumento di capitale e si prevede che possa generare proventi per circa 500 milioni di sterline, con una capitalizzazione complessiva stimata intorno ai 2 miliardi di sterline. Questo ritorno di Plasmon in mani italiane non rappresenta solo un'operazione finanziaria di rilievo, ma segna anche un nuovo capitolo nella storia di un marchio che ha accompagnato la crescita di intere generazioni, riaffermando il legame profondo con il suo Paese d'origine e proiettandolo in una dimensione internazionale attraverso le ambizioni del suo nuovo proprietario.