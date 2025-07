La frenata dell'industria italiana: un colpo a maggio tra dazi e speranze dalla Germania

Il comparto dell'auto si conferma una zavorra persistente per il sistema produttivo del Paese. La sua produzione ha subito una drastica caduta del 18,1% nel mese, aggravando un periodo di debolezza già marcato. Solo la metallurgia e l'elettronica sono riuscite a evitare il segno meno in un quadro altrimenti negativo. Il bilancio dall'inizio dell'anno resta in territorio negativo, con una flessione complessiva dell'1,2%. L'Istat ha inoltre rivisto al ribasso la pur esigua crescita di aprile, portandola a un marginale 0,1% su base annua. Questo dato è stato sufficiente appena per interrompere una serie di ventisei cali mensili consecutivi, ma poco più che una statistica. A mitigare in parte questa situazione complessa, e a contenere i danni per le imprese, vi è la tenuta dell'export. Tra gennaio e aprile, le esportazioni hanno mostrato un recupero del 2,5%. Nonostante ciò, il mese di maggio ha visto un'inversione di rotta per i mercati extra-UE. All'orizzonte, intanto, si profila l'incubo dei dazi.



Confindustria stima un impatto globale sulla manifattura nell'ordine dei 20 miliardi di euro. Questa previsione tiene conto non solo delle ipotetiche tariffe del 10% ma anche della svalutazione del dollaro, che ha superato il 10% dall'inizio dell'anno. In termini percentuali, i settori più colpiti sarebbero l'auto e le bevande, con cali dell'export stimati tra il 6% e il 7% delle vendite estere settoriali. In valore assoluto, invece, la frenata più rilevante potrebbe interessare il vasto settore che include macchinari e attrezzature. Qui, la diminuzione potrebbe sfiorare i 3,5 miliardi di euro. L'Italia, comunque, continua a monitorare con attenzione la situazione economica nel resto dell'Europa, soprattutto in Germania, il suo principale mercato di sbocco. Gli ultimi segnali provenienti da Berlino sembrano incoraggianti. La produzione tedesca a maggio ha superato le attese, segnando una crescita dell'1,2% su base mensile e di un punto nel confronto annuo.



Persino gli ordini mensili, sebbene in lieve flessione rispetto al mese precedente, mostrano un progresso significativo di oltre cinque punti se confrontati con lo stesso mese dell'anno precedente. Un fattore determinante è la stabilizzazione del mercato dell'auto: la sua produzione a giugno ha registrato un recupero per il secondo mese consecutivo, con un aumento del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il bilancio dei primi sei mesi è anch'esso positivo: la Germania, con 2,17 milioni di auto prodotte, si trova ancora 13 punti al di sotto dei livelli pre-Covid, ma ciò rappresenta comunque una crescita del 4% rispetto all'anno scorso. Ecco i dati specifici sulla produzione industriale italiana a maggio 2025:

- Si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto ad aprile; nella media del periodo marzo-maggio, si registra un aumento del livello della produzione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. - L'indice destagionalizzato cresce su base mensile solo per l'energia (+0,7%), ma cala per i beni intermedi (-1,0%) e i beni di consumo (-1,3%); i beni strumentali risultano stabili.



- Al netto degli effetti di calendario, a maggio 2025 l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di maggio 2024); si registrano incrementi tendenziali solo per l'energia (+5,3%); calano, invece, i beni strumentali (-0,2%), i beni di consumo (-1,8%) e i beni intermedi (-2,7%). - I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+6,1%), l'attività estrattiva (+5,1%) e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+4,7%); le flessioni più rilevanti si riscontrano, invece, nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-5,6%), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-5,2%), e nella produzione di prodotti chimici (-4,0%). Il quadro per l'industria italiana rimane complesso, con la produzione che stenta a trovare una direzione stabile e la minaccia dei dazi che incombe sull'export, mentre si osservano con interesse i segnali di ripresa dal principale partner commerciale europeo.