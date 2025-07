L'acceleratore AI di Mondadori: ecco le sette startup che ridisegnano il futuro

Una è stata pensata per le startup Early-Stage, quelle che si trovano ancora nella fase cruciale di validazione del prodotto, cercando di affinare la loro offerta. L'altra, invece, ha rivolto l'attenzione alle realtà più mature, definite Growth, che già dispongono di un prodotto collaudato sul mercato e sono pronte per stabilire collaborazioni strutturate, espandendo la loro portata. La proposta di PLAI ha dimostrato una notevole attrattività, testimoniata dalle oltre 1.000 candidature totali ricevute sin dalla sua costituzione, di cui ben 514 solo per questa seconda selezione. La scelta delle nuove startup è stata meticolosa e si è basata su una serie di criteri essenziali. Tra questi, la qualità del team di fondatori, la potenziale integrazione del business nel mercato, la scalabilità del modello, l'originalità e l'innovazione tecnologica, oltre a una chiara roadmap e una solida strategia di ingresso sul mercato. Con l'obiettivo di ampliare i suoi orizzonti, questa nuova call ha esteso le aree di interesse.



Alle già consolidate categorie di Education, Retail, New Media & Advertising e Publishing, si è aggiunta la categoria dedicata all'ottimizzazione dei processi di procurement. Il processo di selezione per questo secondo ciclo è iniziato il 6 marzo, un percorso lungo e approfondito. Le oltre 1.500 ore impiegate nella valutazione delle numerose candidature hanno condotto a una prima rosa di 16 startup. Queste finaliste hanno avuto l'opportunità di presentarsi durante il Selection Day, svoltosi il 27 maggio, e da qui sono emerse le sette realtà che ora entreranno a far parte del programma di accelerazione.

Si è costantemente colpiti dalla qualità delle proposte che giungono. La scelta si è rivelata ancora una volta impegnativa, eppure ha permesso di individuare startup all'avanguardia, dotate di una visione nitida del futuro. Per la prima volta si è osservato anche un aumento delle candidature internazionali, un segnale della crescente risonanza del programma.



La selezione ha ribadito l'impegno costante a sostenere le idee più rivoluzionarie e sostenibili, confermando l'elevata competizione e l'eccellenza intrinseca dei progetti. L'attesa è grande per iniziare a lavorare con queste nuove realtà, aiutandole a concretizzare le loro idee in veri successi commerciali. Questo è quanto ha affermato Stefano Argiolas, Amministratore delegato di PLAI. Numerosi partner italiani e internazionali affiancano PLAI per il Batch 2025. Tra questi figurano Startupbootcamp, I3P - Incubatore del Politecnico di Torino, Amazon Web Services (AWS), ElevenLabs, Fastweb + Vodafone, WPP Media Italy, IFAB - International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, Multiversity Group, PwC Italy, StartupItalia e Codemotion. Il loro supporto è fondamentale per il successo del programma.





Il percorso di accelerazione è stato concepito per offrire un supporto diversificato, a seconda della fase di sviluppo della startup. Per le realtà in fase Early-Stage è previsto un investimento iniziale di 100 mila euro, in cambio di una partecipazione nel capitale sociale di circa il 7%. Inoltre, per alcune di queste startup, qualora ritenute meritevoli da PLAI al termine del percorso, si aprirà la possibilità di accedere a ulteriori 400 mila euro di investimento di follow-on. Questo finanziamento aggiuntivo è destinato a supportare la crescita successiva e la scalabilità dei loro modelli di business. Le startup in fase Growth, invece, riceveranno 40 mila euro come compensazione per l'implementazione di progetti pilota o Proof of Concept (PoC). Questi progetti verranno sviluppati in collaborazione con e per il Gruppo Mondadori o per i partner aziendali di PLAI, offrendo un'opportunità unica di testare e validare le loro soluzioni su larga scala.



Entrambe le categorie di startup beneficeranno di un programma di formazione intensivo, con oltre 60 ore di workshop di alta qualità. Questi appuntamenti, realizzati in collaborazione con i partner di PLAI, sono progettati per sviluppare competenze fondamentali in aree chiave quali business, tecnologia, fundraising, comunicazione esterna e interna. A ciò si aggiungono più di 45 ore di mentorship personalizzata, fornite da manager e imprenditori esperti, che offriranno una guida preziosa. Tutte le startup selezionate avranno inoltre accesso a 10 mila euro in crediti da utilizzare sulla piattaforma AWS (Amazon Web Services) e tre mesi di accesso alla piattaforma ElevenLabs, inclusi servizi digitali e crediti, un vero e proprio "Tech Perks" per sostenere il loro sviluppo. Si aggiunge l'accesso al vasto network di PLAI per connessioni strategiche e sviluppo del business, oltre all'intero ecosistema dell'acceleratore, capace di favorire collaborazioni e innovazione. L'esperienza del programma si arricchisce ulteriormente con eventi verticali, che vedono la partecipazione di esperti di settore, e sessioni personalizzate di Investor Day Preparation.



Queste sessioni sono pensate per fornire strumenti strategici e tecnologici su misura, essenziali per una crescita e una scalabilità di successo.

Le sette startup che si uniscono al Batch 2025 sono:

- BILLD (settore retail): Ogni anno, in Europa, vengono prodotti 230 miliardi di scontrini in carta termica non riciclabile, con un impatto ambientale significativo e limiti di conservazione. In aggiunta, il 93% dei dati offline resta inutilizzato per analisi di mercato e pubblicità. Billd è una startup green fintech che propone una soluzione HaaS (Hardware as a Service) innovativa per gli scontrini digitali. Questa tecnologia permette di raccogliere e analizzare i Big Data del mercato offline. Il dispositivo sviluppato da Billd è semplice da installare e compatibile con qualsiasi registratore di cassa esistente, garantendo efficienza e sostenibilità.

- BOOSTED AI (settore education): Il tasso di abbandono scolastico, specialmente a livello universitario, è in aumento, raggiungendo il 12%.



Meno della metà degli studenti riceve feedback adeguati e personalizzati, e la scarsa digitalizzazione causa perdite economiche per gli istituti e demotivazione tra gli studenti. Boosted AI offre una piattaforma intelligente che trasforma i materiali di studio in percorsi di apprendimento digitali personalizzati, automatizzando al contempo il processo di valutazione.

- CICERO.LIVE (settore retail): Le aziende spesso si basano su interpretazioni ipotetiche per valutare l'efficacia e il coinvolgimento del pubblico in conferenze, fiere e spazi commerciali. Cicero.Live ha sviluppato un sistema di apprendimento automatico capace di tracciare la performance di un evento dal vivo. Questo strumento calcola il livello di attenzione, coinvolgimento e sentiment del pubblico, correlandoli ai movimenti e alle parole dell'oratore sul palco, fornendo dati oggettivi.

- COMPRI (settore procurement): Gli strumenti tradizionali di approvvigionamento sono spesso rigidi, obsoleti e aggiungono complessità, affidandosi ancora a email, fogli Excel e sistemi ERP non adatti alle esigenze moderne, con conseguenti perdite di tempo.



Compri centralizza tutte le attività di approvvigionamento in un'unica piattaforma, supportata da un assistente AI. Questa soluzione automatizza i processi operativi e strategici: dalle richieste di assunzione alla gestione degli ordini, dalla qualificazione dei fornitori alla conformità, dalle richieste di offerta (RFQ) al budgeting e all'analisi.

- LIA (settore procurement): In Italia, oltre la metà delle PMI B2B con un fatturato annuo inferiore a 15 milioni di euro incassa i pagamenti con più di 60 giorni di ritardo. Questo rallenta la crescita, limita la liquidità e sovraccarica i team amministrativi. La piattaforma LIA, basata sull'AI, agisce come assistente amministrativo e legale virtuale: invia promemoria in white-label, analizza il comportamento dei clienti, suggerisce piani di rimborso e gestisce le fasi legali, mantenendo al contempo le relazioni con i clienti. Grazie alla messaggistica personalizzata, LIA è in grado di ridurre i tempi di riscossione fino all'80%, abbassare i costi e operare con un modello a tariffa fissa senza commissioni.





- MATH LEGACY (settore education): Le attuali soluzioni EdTech per il sistema scolastico, spesso basate su quiz e una gamification superficiale, non sono più efficaci perché gli studenti faticano a imparare. A livello globale, le prestazioni in matematica continuano a peggiorare e in Italia, il 44% degli studenti delle scuole medie non raggiunge le competenze di base. Math Legacy è una suite di videogiochi, uno per ogni materia, con un motore condiviso, una narrazione coinvolgente e un'identità visiva distintiva. Questo progetto, premiato come Best Italian EdTech 2024 (ai GESAwards), ha registrato nei primi test con oltre 5.000 studenti in 30 scuole un notevole aumento dei punteggi del 23% in appena un mese.

- MEMORAIZ (settore education): Istituzioni educative, editoriali e culturali si confrontano con la sfida di integrare l'AI in modo sostenibile, senza stravolgere i flussi di lavoro o sostituire gli strumenti digitali già in uso.



MemorAlz fornisce moduli di intelligenza artificiale flessibili che si integrano nei processi e negli strumenti esistenti. L'obiettivo è trasformare i contenuti, personalizzare le esperienze e supportare l'interazione pedagogica, rispondendo così alle esigenze specifiche di ogni organizzazione nei settori dell'istruzione, dell'editoria e della cultura.