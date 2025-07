I prezzi alla produzione in Giappone rallentano: i dati della Bank of Japan

Questo indica una pressione deflazionistica su base congiunturale, potenzialmente legata a dinamiche di domanda e offerta interne o internazionali.

L'analisi si arricchisce guardando le dinamiche di import ed export. I prezzi dei beni importati hanno mostrato una diminuzione sia su base mensile, con un calo dell'1,6%, sia su base tendenziale, scendendo del 6,1%. È un segnale che le pressioni sui costi delle materie prime e dei beni intermedi provenienti dall'estero si stanno attenuando per le aziende giapponesi, un fattore che può incidere positivamente sui margini o tradursi in prezzi finali più competitivi.

Dall'altra parte, i prezzi delle esportazioni hanno registrato un leggero aumento dello 0,1% su base mensile, ma hanno comunque subito una contrazione dell'1,6% su base annuale. Questa discrepanza suggerisce una dinamica complessa: le aziende potrebbero aver leggermente aumentato i prezzi delle loro vendite all'estero su base congiunturale, ma l'andamento su dodici mesi riflette una minore capacità di trasferire i costi o una domanda estera meno robusta.

Questi numeri dipingono un quadro di graduale allentamento delle tensioni sui prezzi per l'economia nipponica.



Il rallentamento dei prezzi di fabbrica, unito al calo dei costi di importazione, potrebbe offrire un respiro alle imprese e, in prospettiva, contribuire a stabilizzare o persino ridurre i prezzi al consumo, un elemento cruciale per la politica monetaria della Bank of Japan in un contesto globale in continua evoluzione.