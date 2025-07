Cosa muove l'economia italiana: nota Istat maggio giugno 2025

In questo contesto, l'Italia ha mostrato un andamento peculiare. L'indice destagionalizzato della produzione industriale ha segnato una leggera flessione congiunturale dello 0,7% a maggio. Nondimeno, osservando la media del trimestre marzo-maggio, l'indicatore è salito dello 0,6%, dimostrando una certa resilienza complessiva. Il sentimento economico sul fronte interno rivela una duplice direzione. A giugno, la fiducia delle imprese ha continuato a crescere per il secondo mese consecutivo, un segnale incoraggiante per il settore produttivo. D'altro canto, la fiducia dei consumatori, dopo il miglioramento di maggio, è tornata a diminuire. Questa diminuzione si è diffusa a tutte le componenti dell'indice, indicando una percezione più cauta da parte delle famiglie riguardo al futuro. Il commercio estero si conferma un pilastro per l'economia italiana. Nei primi quattro mesi dell'anno, sia le esportazioni che le importazioni di beni hanno registrato un aumento tendenziale. Questo incremento si è verificato verso entrambi i principali mercati di riferimento: l'Unione Europea e i paesi Extra UE.



È un dato che conferma la vitalità degli scambi e la capacità delle aziende italiane di competere a livello internazionale. Il mercato del lavoro italiano continua a mostrare solidità. A maggio, il numero di occupati è cresciuto dello 0,3% rispetto al mese precedente, aprile. Questa crescita ha coinvolto in egual misura i dipendenti permanenti e gli autonomi. Si è registrata, invece, una diminuzione tra i dipendenti a termine, suggerendo una preferenza verso forme contrattuali più stabili. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la spesa delle famiglie. Nel primo trimestre, la spesa delle famiglie per consumi finali è aumentata in termini congiunturali. Questo incremento è avvenuto a fronte di una crescita del reddito disponibile lordo. Parallelamente, si è registrato un aumento significativo della propensione al risparmio, pari a 0,6 punti percentuali. Questa combinazione di maggiore spesa e maggiore risparmio dipinge un quadro complesso, dove le famiglie gestiscono con attenzione le proprie risorse, nonostante un aumento del potere d'acquisto.



Per quanto riguarda i prezzi, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato a giugno un aumento tendenziale dello 0,7%. Questo valore è rimasto stabile rispetto a maggio e si posiziona due decimi al di sotto di quello dell'area euro. Comunque, l'inflazione del carrello della spesa, che include beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, ha subito un'accelerazione. A giugno, è cresciuta del 3,1%, rispetto al 2,7% di maggio, incidendo in modo più diretto sulle spese quotidiane delle famiglie.

Un'analisi più approfondita delinea le differenze nelle performance delle imprese manifatturiere italiane rispetto a quelle tedesche e francesi. L'andamento delle componenti nazionali ed estere del fatturato delle imprese manifatturiere italiane tra gennaio 2000 e aprile 2025 ha evidenziato un percorso distinto. Le variazioni tra i Paesi sono in parte attribuibili all'impatto eterogeneo dei tre maggiori shock esogeni internazionali che hanno segnato il periodo:

- la crisi finanziaria globale (2008-2009);

- la crisi del debito sovrano (2011-2013);

- la pandemia di COVID-19 (2020).



Questi eventi hanno plasmato in modo diverso le traiettorie economiche delle nazioni, rivelando le specificità di ogni sistema produttivo e le diverse capacità di assorbire e reagire agli shock esterni. La complessità del panorama globale e le risposte interne continuano a disegnare un'economia in perenne mutamento.