Inclusione e diversità: le 20 aziende italiane più virtuose - Best Workplaces diversity, equity and inclusion 2024

Il settore dell'Information Technology si posiziona al primo posto con 5 aziende (25%), seguito dai servizi finanziari e assicurativi (20%) con 4 organizzazioni. Questi risultati sono particolarmente significativi, considerando che questi settori non sono tradizionalmente noti per il loro focus sulla cultura organizzativa e sulle tematiche di Diversità, Equità e Inclusione (DE&I).

Tra gli indicatori chiave utilizzati per stilare la classifica, spicca il DE&I Index, che misura la percezione dell'ambiente di lavoro e della cultura aziendale in termini di equità, accessibilità, assenza di discriminazioni, inclusività e sicurezza psicologica. Nelle 20 aziende Best Workplaces for DE&I, questo indice raggiunge l'87%, con una notevole differenza di 26 punti percentuali rispetto alle altre aziende analizzate ma non presenti in classifica.

Al vertice della classifica troviamo Teleperformance Italia, seguita da Galileo Life e Cisco Systems Italy. Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia, sottolinea: 'Un Great Place to Work For All è un ambiente in cui tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali, dal ruolo ricoperto e dalle mansioni svolte, riconoscono di lavorare in un'azienda eccellente per la sua cultura organizzativa'.