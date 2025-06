La produzione industriale italiana rialza la testa: ad aprile +1,0% su mese e +0,2% su anno

In dettaglio, gli indici destagionalizzati di aprile 2025 mostrano aumenti significativi per i beni di consumo, cresciuti dell'1,8%; i beni strumentali, che hanno segnato un +0,8%; i beni intermedi, con un modesto +0,2%. L'aggregato dell'energia, come detto, non ha registrato variazioni.

Guardando il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente, al netto delle differenze nel numero di giorni lavorativi (sono stati 20 sia ad aprile 2025 che ad aprile 2024), l'indice generale della produzione industriale è aumentato dello 0,3%.

Questo piccolo rialzo segna una svolta, interrompendo una lunga fase di contrazione che aveva caratterizzato i mesi precedenti.

La dinamica tendenziale presenta un quadro misto tra i grandi raggruppamenti.

- L'energia ha mostrato una solida crescita dell'1,8%;

- I beni di consumo sono anch'essi in aumento, con un +1,1%;

- al contrario, si registrano flessioni per i beni intermedi, in calo dello 0,4%, e per i beni strumentali, scesi dello 0,7%.

Scendendo nel dettaglio dei singoli settori di attività economica, si notano andamenti molto diversi.

Gli aumenti tendenziali più marcati di aprile 2025 hanno riguardato:

- l'industria del legno, della carta e stampa, con un balzo del +4,7%;

- la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, in crescita del +4,3%;

- la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica, che ha visto un +3,3%.

Purtroppo, altre aree hanno subito pesanti flessioni:

- la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici è crollata dell'11,0%; la fabbricazione di mezzi di trasporto ha segnato un severo -9,5%; la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati è diminuita del 5,0%.

Questi dati offrono uno spaccato complesso dello stato di salute dell'industria nazionale, con segnali di ripresa in alcuni settori contrastati da difficoltà persistenti in altri.