La carenza di talenti e la rivoluzione skill-based: come l'AI sta cambiando il mercato del lavoro

Questa apprensione è amplificata da un dato significativo: appena il 54% dei manager globali, e un ancora più basso 47% in Italia, afferma di avere una visione chiara delle competenze presenti nella propria forza lavoro.

Questa lacuna nella comprensione delle capacità interne rivela i limiti dei tradizionali modelli di talent management. Sistemi basati principalmente su titoli di studio, lauree specifiche o esperienze pregresse in aziende rinomate non bastano più a navigare un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Per rispondere a questa nuova realtà, le organizzazioni stanno accelerando la transizione verso strategie che privilegiano le competenze concrete, concentrandosi sulle capacità individuali piuttosto che sulle credenziali formali. L'obiettivo è un approccio più agile e guidato dai dati nell'assunzione, nello sviluppo e nell'impiego delle risorse umane.

Adottare un modello incentrato sulle competenze lavorative porta vantaggi tangibili:

- L'85% dei leader italiani, un dato superiore alla media globale dell'81%, crede che questo approccio alimenti la crescita economica, stimolando produttività, innovazione e agilità organizzativa;

- Il cambiamento è già ben avviato: in Italia, il 61% delle aziende ha già iniziato il passaggio a un modello di gestione talenti basato sulle skill, contro il 55% a livello mondiale, e un ulteriore 20% prevede di farlo entro la fine dell'anno;

- Oltre al business, si mira a ridurre le disuguaglianze: a livello globale, i leader indicano come benefici chiave un accesso più ampio alle opportunità di carriera per i dipendenti (76%), una maggiore equità nella forza lavoro (75%) e una diminuzione della disoccupazione (67%).

In questo scenario di trasformazione, l'Intelligenza Artificiale (AI) emerge come una forza potentissima.

L'AI agisce su un doppio fronte: da un lato trasforma radicalmente la natura stessa dei lavori, dall'altro fornisce strumenti indispensabili per costruire una forza lavoro più agile e reattiva, centrata sulle competenze. La ricerca di Workday sottolinea il ruolo cruciale che l'AI sta già giocando in questa transizione.

I leader italiani intervistati vedono l'AI contribuire in diversi modi:

- Snellire i processi ripetitivi e le attività di routine (53%);

- Prevedere quali competenze saranno necessarie per il futuro (48%);

- Personalizzare i percorsi di formazione e sviluppo per i singoli (45%);

- Migliorare il processo decisionale grazie a insight basati sui dati (40%).

Questo approccio è confermato da esperienze dirette nel settore. Lynn Van Oossanen, Global Head of People Solutions di Ferring Pharmaceuticals, ha commentato come la loro azienda promuova una cultura di apprendimento continuo.



Ha aggiunto: Grazie alla tecnologia AI, oggi possiamo individuare in tempo reale gli skill gap, permettendo ai dipendenti di cogliere opportunità di crescita e aiutando i manager a connettersi in modo più efficace con i talenti giusti.

Mentre le skill tecniche legate al digitale e all'AI sono in forte ascesa, la ricerca evidenzia una verità altrettanto fondamentale: le competenze umane rimangono insostituibili. Tra le principali aree di skill gap nelle aziende oggi, emergono con forza le abilità sociali (come la comunicazione efficace e il teamwork) e le competenze individuali (tra cui la resilienza e la creatività). Seguono la necessità di padroneggiare il digitale, inclusa l'AI stessa, e la conoscenza specifica dei software. Questi risultati rispecchiano quanto già indicato in un altro studio di Workday, intitolato Elevating Human Potential: The AI Skills Revolution.



Questo studio evidenzia come costruzione di relazioni, empatia, risoluzione dei conflitti e decisioni etiche siano pilastri per avere successo in un'economia sempre più guidata dall'Intelligenza Artificiale.

Come ha osservato Chris Ernst, Chief Learning Officer di Workday (nella foto), L’AI sta trasformando il mondo del lavoro, ma l’elemento umano non è mai stato così essenziale. Ha proseguito sottolineando che le organizzazioni che abbracciano una mentalità orientata alle competenze non solo sapranno sfruttare appieno il potenziale dell'Intelligenza Artificiale, ma riusciranno anche a valorizzare l'ingegno umano in modi nuovi e trasformativi.

Nonostante i chiari benefici e l'accelerazione dovuta all'AI, il percorso verso un modello skill-based non è privo di ostacoli. I business leader italiani evidenziano diverse sfide chiave nell'adozione di queste strategie:

- Il tempo considerevole richiesto per la riqualificazione dei dipendenti (39%);

- L'insufficienza degli strumenti attualmente disponibili per misurare le competenze in modo accurato (36%);

- La mancanza di infrastrutture tecnologiche e organizzative adeguate a supportare un talent management incentrato sulle competenze (30%);

- La naturale resistenza al cambiamento all'interno dell'organizzazione (29%).



Ma, la tecnologia da sola non risolve tutto. La ricerca suggerisce che una trasformazione di mentalità è indispensabile, accompagnata da una comunicazione chiara sui benefici del nuovo approccio (35%). Soprattutto, è fondamentale una gestione efficace della trasformazione stessa (55%) per assicurare l'adozione diffusa all'interno delle organizzazioni.

Per anni, l'idea di un talent management completamente basato sulle competenze è sembrata un obiettivo lontano, quasi un'aspirazione teorica. Oggi, grazie all'AI e alla capacità di ricavare insight precisi dai dati, è diventata una necessità strategica impellente. Le aziende che sapranno accogliere questa trasformazione non solo otterranno un vantaggio competitivo netto, ma renderanno la propria forza lavoro intrinsecamente più resiliente in un'epoca di mutamenti rapidissimi. Il legame tra AI e talento umano si fa sempre più stretto, accelerando il movimento verso modelli skill-based che promettono un mondo del lavoro più intelligente, inclusivo e capace di affrontare le sfide future.