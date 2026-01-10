La nuova dottrina americana che spiazza i mercati: rischio geopolitico per gli investimenti in America Latina?



L’operazione era stata pianificata in segreto per mesi, con il supporto della CIA che operava sul campo già dal mese di agosto. Fonti interne all'amministrazione riferiscono che sono stati impiegati più di 150 voli militari e un massiccio schieramento navale nei Caraibi per garantire il successo. L’obiettivo, in termini economici, era duplice: eliminare una leadership ostile agli Stati Uniti e assicurare l'accesso diretto alle riserve petrolifere più vaste del pianeta, un elemento cruciale per la strategia energetica globale americana. Al momento, il potere a Caracas è nelle mani di Delcy Rodriguez, presidente ad interim. Ha ricevuto un mandato esplicito: allontanare immediatamente l'influenza di potenze rivali come Russia, Cina e Cuba e, soprattutto, riavviare la produzione petrolifera in linea con gli interessi di Washington. Ciononostante, l’assenza di un piano chiaro per la stabilizzazione a lungo termine del Paese solleva molti dubbi sulla reale tenuta di questa transizione, aumentando le implicazioni per le aziende in America Latina.



Questa nuova ondata di interventi non è un caso isolato. Risponde a una filosofia che il Presidente ha definito con sarcasmo la Donro Doctrine. Si tratta di un aggiornamento in chiave moderna della storica Dottrina Monroe del 1823. Se la Dottrina originale aveva lo scopo di tenere fuori le potenze europee dall’emisfero occidentale, il cosiddetto Corollario Trump rivendica invece il diritto di intervenire direttamente negli affari interni dei Paesi latinoamericani, quando ritenuto necessario. Oltre al Venezuela, l’attenzione di Washington si è focalizzata su altre nazioni strategiche, evidenziando la portata di questa nuova dottrina sicurezza USA:

- Colombia: si registrano tensioni crescenti con il presidente Gustavo Petro;

- Messico: sono state avanzate minacce di intervento diretto contro le fabbriche di fentanyl, considerate una minaccia nazionale;

- Groenlandia: definita una priorità assoluta per la sicurezza nazionale data la ricchezza di minerali critici, Trump sta valutando l'ipotesi concreta di un’annessione qualora la Danimarca si rifiutasse di procedere con la vendita.



Gli esperti di politica estera stanno analizzando la nuova strategia militare, che definiscono un modello di regime change light. Questa si differenzia nettamente dalle lunghe e dispendiose campagne militari come quelle viste in Iraq o Afghanistan. L’amministrazione ora sembra preferire operazioni chirurgiche, estremamente rapide e ad alto impatto tecnologico, che ricordano l'eliminazione di Qasem Soleimani durante il primo mandato presidenziale. L'idea è di colpire il bersaglio e ritirarsi immediatamente, evitando in ogni modo di lasciare truppe sul campo e di impantanarsi in conflitti prolungati. Questa linea è promossa da influenti figure come JD Vance. Nonostante il successo militare della cattura di Maduro, la giustificazione legale dell'intervento appare estremamente fragile. L’amministrazione ha invocato l'autodifesa in relazione alla lotta contro il narcotraffico. Comunque, esperti di diritto internazionale ritengono che tale spiegazione non reggerebbe di fronte a un tribunale globale, poiché l'operazione si configura più come un atto unilaterale di aggressione.



Anche la resistenza interna negli Stati Uniti sta aumentando. Il Senato ha recentemente approvato una risoluzione sui poteri di guerra (War Powers resolution) per tentare di bloccare ulteriori azioni militari in Venezuela senza l’esplicito consenso del Congresso. Però la storia insegna che le corti e il potere legislativo faticano molto a frenare un comandante in capo che giustifica le sue azioni in nome della sicurezza nazionale. Alcuni osservatori del contesto politico ritengono che questo massiccio attivismo internazionale sia anche un tentativo strategico di distrarre l’opinione pubblica da una situazione politica interna complessa, segnata dal calo nei sondaggi in vista delle imminenti elezioni di metà mandato. Resta da capire se Trump riuscirà a mantenere il racconto del successo rapido o se, come ammoniva Colin Powell con la sua regola del Pottery Barn (chi rompe paga), gli Stati Uniti saranno costretti a farsi carico del caos generato in Venezuela e oltre. Al momento, la Casa Bianca non mostra segnali di rallentamento, continuando a moltiplicare i fronti diplomatici e militari, dalla gestione degli aiuti per l'Ucraina ai negoziati in Medio Oriente.



Questo ritmo serrato rende quasi impossibile per i critici tenere il passo con la velocità degli eventi globali.