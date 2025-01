Versace nel mirino: Prada valuta davvero l'offerta d'aquisto?

Dopo il fallimento dell'accordo da 8.5 miliardi di dollari con Tapestry (TPR.N), proprietaria di Coach, per creare un gigante del lusso americano, i vertici di Capri non hanno escluso la possibilità di vendere i suoi marchi, tra cui Michael Kors e Jimmy Choo. Barclays è stata incaricata di esplorare le opzioni strategiche, inclusa la vendita di Versace e Jimmy Choo. Tra i potenziali acquirenti, oltre ai gruppi del lusso, si fanno avanti anche società di private equity. Non è esclusa neanche la cessione dell'intero gruppo Capri Holdings.

Né Prada, né Barclays, né Citi hanno voluto rilasciare commenti. Capri Holdings non ha fornito dichiarazioni immediate. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, Prada starebbe valutando l'offerta con Citi, con cui aveva già collaborato in passato per un progetto di doppia quotazione poi sospeso.

Non è però chiaro se l'interesse di Prada per Versace sia ancora attuale.

Le azioni di Capri sono salite di circa il 6%, mentre quelle di Prada quotate a Hong Kong hanno chiuso in ribasso dello 0.4%. L'analista di Bernstein, Luca Solca, sottolinea come “Versace e Prada si rivolgano a segmenti di consumatori molto diversi”, con Versace caratterizzata da uno stile massimalista e Prada da uno stile minimalista. Bernstein valuta Versace tra 1.75 e 2.19 miliardi di dollari, debito escluso. Versace, fondata nel 1978 da Gianni Versace e ancora guidata dalla sorella Donatella, è conosciuta per le sue stampe audaci e opulente, tra cui l'iconico motivo della Medusa. Prada, il cui stile è fortemente influenzato dalla direttrice creativa Miuccia Prada, ha registrato un aumento delle vendite del 18% nel terzo trimestre, in controtendenza rispetto al resto del settore.