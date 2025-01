Vendite al dettaglio: i dati ISTAT di novembre 2024 sono in calo (0.4%)

I beni alimentari mostrano una crescita del 2,8% in valore, ma una flessione dello 0,2% in volume. I beni non alimentari, invece, subiscono una contrazione sia in valore che in volume.

Nel periodo settembre-novembre 2024, il quadro cambia leggermente: le vendite al dettaglio hanno visto un incremento congiunturale dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume. Questo aumento è trainato sia dai beni alimentari (+1,3% in valore e +0,1% in volume) sia dai beni non alimentari (+0,4% in valore e +0,3% in volume). Le dinamiche dei singoli settori mostrano andamenti diversi: i prodotti di profumeria e cura della persona segnano un aumento del 4,1%, mentre informatica, telecomunicazioni e telefonia subiscono il calo più significativo, con un -2,8%, insieme a calzature e articoli in cuoio e da viaggio (-2,7%).

La performance dei vari canali di distribuzione rivela che la grande distribuzione ha registrato un aumento del 3,8% rispetto a novembre 2023, trainata soprattutto dagli ipermercati (+4,5%), seguiti dai discount (+4,4%).

Al contrario, le vendite delle piccole superfici, quelle al di fuori dei negozi e nel commercio elettronico mostrano cali rispettivamente del -0,9%, -3,9% e -3,3%. Le piccole superfici che vendono alimentari, in particolare, segnano un calo tendenziale in valore dell'1,4%.

Nei primi 11 mesi dell'anno, le vendite complessive mostrano un aumento dello 0,9%, con la grande distribuzione che cresce dell'1,9% e le piccole superfici che registrano un -0,2%. Il commercio elettronico, dopo un inizio d'anno positivo, nel mese di novembre ha segnato una battuta d'arresto (-3,3% rispetto a novembre 2023), riportando un incremento del +0,6% nei primi 11 mesi del 2024. "Questi dati evidenziano un cambiamento nel comportamento d'acquisto dei consumatori", spiegano alcuni operatori del settore.

In sintesi, novembre ha evidenziato una flessione delle vendite rispetto a ottobre, con una diminuzione sia in valore che in volume. Anche se nell'anno le vendite totali sono in aumento, ci sono segnali di una possibile frenata dei consumi e una diversità di performance tra diversi canali di distribuzione e categorie di prodotti. Le vendite tramite il canale ecommerce, dopo un andamento positivo nei primi mesi dell'anno, mostrano una battuta d'arresto nel mese di novembre.