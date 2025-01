Titoli di stato, chi ha comprato il debito italiano e perché vanno meglio di altri





L'andamento dei titoli di Stato dell'area euro ha mostrato una certa instabilità tra settembre e dicembre, influenzato da fattori come le elezioni statunitensi. La BCE, nel suo Bollettino economico, ha evidenziato come i rendimenti dei titoli di Stato abbiano reagito in modo diverso rispetto ai tassi OIS, determinando un aumento dei differenziali. Ma non tutti i paesi hanno subito lo stesso impatto.

In particolare, la Germania ha visto un aumento del differenziale tra i titoli OIS e i Bund decennali, diventando positivo per la prima volta dal 2016.