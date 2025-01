Supermercati preferiti: chi vince la sfida nel 2024 secondo Altroconsumo? Aldi ed Eurospin, Esselunga, NaturaSì e Ipercoop

Nella categoria dei supermercati e ipermercati nazionali, Esselunga, NaturaSì e Ipercoop si sono posizionati a pari merito sul podio. NaturaSì si è distinta per la qualità dei prodotti a marchio, i tempi d'attesa alle casse e la qualità complessiva dei prodotti, ottenendo punteggi superiori a 80 su 100. Anche i discount hanno ricevuto ottime valutazioni, a dimostrazione di come la qualità e la convenienza siano sempre più apprezzate dai consumatori. Aldi ed Eurospin hanno conquistato i vertici della classifica in questa categoria.

Le insegne locali si sono rivelate un'altra sorpresa, con ben undici marchi che hanno ottenuto una valutazione "ottima". Tra questi, DEM, Rossetto, Mega e Iperal si sono guadagnate la vetta, seguite a breve distanza da Tosano, che ha raggiunto il punteggio record di 90 su 100 per l'assortimento dei prodotti, oltre a distinguersi per la convenienza dei prezzi.

Cadoro, pur avendo una valutazione media sulla qualità, si è distinta per il comfort dei punti vendita, la qualità di frutta e verdura, la trasparenza dei prezzi e la qualità del pesce.

Per quanto riguarda la spesa online, Esselunga, Eurospin e Coop si sono aggiudicati i primi posti. I consumatori hanno valutato positivamente la facilità di navigazione dei siti, la disponibilità dei prodotti, le condizioni di consegna, i tempi e l'accuratezza della spedizione, nonché il servizio clienti. La convenienza dei prezzi è l'aspetto che maggiormente influenza la soddisfazione dei clienti, con Tosano e Aldi in testa in questa categoria. La qualità dei prodotti è un altro fattore chiave, dove NaturaSì e Ipercoop primeggiano per i prodotti a marchio.

In generale, la scelta del supermercato è guidata da ragioni pratiche, come la vicinanza a casa o al lavoro (un terzo dei consumatori), dalla convenienza dei prezzi (quasi un quarto), e dalla qualità dei prodotti (il 17%). Nonostante la stabilità nelle classifiche rispetto all'anno precedente, si registra un calo di un punto nel giudizio finale per tutte le insegne, dovuto in parte ai tempi di attesa alle casse e alla minore valutazione dei prodotti freschi. I prezzi, seppur non più in forte aumento come in passato, rimangono un fattore di insoddisfazione. La spesa media mensile delle famiglie è diminuita del 5%, arrivando a 387€, evidenziando una maggiore attenzione al risparmio.

L’indagine di Altroconsumo rivela un panorama in cui la qualità, la convenienza e l’efficienza sono sempre più determinanti nella scelta del supermercato da parte dei consumatori, i quali si dimostrano attenti alla spesa e alla ricerca della migliore esperienza d’acquisto.