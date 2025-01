SAP: rivoluzione nel retail con una nuova piattaforma cloud

Balaji Balasubramanian, di SAP SE, ha sottolineato come la nuova versione di SAP S/4HANA Cloud Public Edition offra le stesse funzionalità leader di mercato, ma adattate per rispondere alle esigenze di scalabilità e ottimizzazione dei costi delle aziende in crescita. Secondo Balasubramanian, i retailer necessitano di un ERP con processi specifici per il loro settore, in grado di gestire la complessità del merchandising, delle operazioni nei punti vendita e della supply chain, aspetti che i sistemi ERP tradizionali non sono in grado di affrontare in modo efficace.

La nuova piattaforma di SAP si basa sull'architettura del public cloud, integrando processi, dati e AI (Artificial Intelligence). La soluzione fornisce una serie completa di strumenti per semplificare i processi, migliorare l'esperienza del cliente e promuovere una crescita sostenibile.

La piattaforma offre una gestione integrata di finanza, approvvigionamento e merchandising, con dati operativi unificati e AI pronta all'uso.

Un'ulteriore novità è la soluzione per la gestione della fidelizzazione, attesa nella seconda metà del 2025, che nasce da una ricerca di SAP Emarsys, secondo cui l'83% dei consumatori si sente sottovalutato dai brand di cui è cliente fedele. Questa nuova soluzione mira ad offrire percorsi esperienziali personalizzati in tempo reale per aumentare la fidelizzazione, grazie all'integrazione con le soluzioni SAP Commerce Cloud, SAP Service Cloud, SAP Emarsys e SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Tra le funzionalità, spiccano:

Profili di fidelizzazione che consentono lo sviluppo di offerte mirate e personalizzate, con analisi in tempo reale dei comportamenti d'acquisto.

Gestione della fidelizzazione multi-brand e programmi di fidelizzazione condivisi con partner.

Un unico sistema per la pianificazione di promozioni omnicanale con riscatto in tempo reale.

Pianificazione del percorso di fidelizzazione per offrire esperienze su misura attraverso vari canali.

Metriche quantificabili per controllare i risultati delle promozioni e misurare il ROI (Return on Investment).

Infine, SAP ha annunciato l'arrivo, nella prima metà del 2025, di un assistente AI per lo shopping online, integrato nel toolkit SAP CX AI. Questo strumento, espandendo le funzionalità di SAP Commerce Cloud, userà il linguaggio naturale per aiutare i clienti a trovare rapidamente ciò che cercano.