Nuova Atto 2: BYD sfida il mercato dei SUV compatti

Dal punto di vista del design, l'ATTO 2 combina elementi tipici di un SUV con dimensioni compatte: 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza. Rispetto al modello ATTO 3, è più corta di 145 mm e più stretta di 45 mm. L'auto presenta un passo di 2.620 mm per massimizzare lo spazio interno. La parte anteriore è caratterizzata da fari full-LED, luci diurne sottili e una griglia elegante. Il design laterale evidenzia l'altezza del veicolo grazie alle protezioni inferiori, mentre il tetto "fluttuante" e i cerchi in lega dinamici conferiscono un tocco di energia. Sul retro, spicca uno spoiler e una barra luminosa a tutta larghezza, con luci posteriori a forma di 'nodo cinese'. La versione standard è disponibile nel colore Climbing Grey, con tre tonalità opzionali: Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black. L'interno dell'ATTO 2 offre un ambiente spazioso e tecnologico, caratterizzato da materiali premium e da uno stile geometrico.

I sedili imbottiti, le maniglie integrate e la console centrale con un elegante selettore di guida contribuiscono all'esperienza di bordo. L’abitacolo, grazie al tetto panoramico in vetro, gode di abbondante luce naturale. La piattaforma e-Platform 3.0 di BYD presenta un pavimento piatto, per ottimizzare lo spazio per i passeggeri posteriori. Il bagagliaio ha una capacità di 400 litri, espandibile a 1.340 litri abbassando il sedile posteriore frazionato. La Batteria Blade è al centro della tecnologia di questo modello. La tecnologia Cell-to-Body, che integra la batteria nel telaio, garantisce una maggiore efficienza e rigidità della carrozzeria. La Batteria Blade, realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), è sicura, duratura e resistente, superando anche il severo Test di Penetrazione del Chiodo. L'ATTO 2 sarà disponibile con due opzioni di batteria. Al lancio, la versione standard avrà una capacità di 45,1 kWh, con un'autonomia di 312 chilometri (WLTP).

Il motore anteriore eroga 130 kW. In seguito, sarà disponibile una versione con batteria più grande per una maggiore autonomia. I dettagli completi sulle specifiche tecniche e le dotazioni saranno comunicati in prossimità del lancio europeo a febbraio. In sintesi, l'ATTO 2 di BYD si posiziona come un SUV compatto dal design distintivo e con tecnologia avanzata. La combinazione di Batteria Blade, tecnologia Cell-to-Body e l'attenzione ai dettagli interni ed esterni, rende questo modello un concorrente interessante nel mercato dei veicoli elettrici urbani. La sua versatilità, con dimensioni adatte alla città, lo spazio interno e l'autonomia, lo rendono un'opzione per le famiglie e per chi cerca un'auto a zero emissioni.