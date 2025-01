Mercati europei in avvio incerto, occhi puntati sull'occupazione USA





Le borse europee hanno iniziato la giornata con un andamento debole, mostrando cautela in attesa di importanti dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Francoforte ha aperto le contrattazioni in calo, seguita da Londra, Parigi, Madrid e Zurigo, tutte in territorio negativo. Questa incertezza riflette una certa preoccupazione tra gli investitori, che attendono di valutare l'impatto dei nuovi dati economici statunitensi.

In Asia, la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta con un ribasso significativo.