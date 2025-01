Mercati asiatici in calo oggi 10 gennaio 2025

Anche Shenzhen ha subito un calo significativo, perdendo l'1,19%. Hong Kong ha seguito la tendenza negativa, con un ribasso dello 0,85%, mentre Seul ha mostrato una leggera flessione dello 0,12%. Mumbai ha cercato di mantenersi stabile, con un lieve aumento dello 0,06%, mentre Sydney ha registrato un calo dello 0,4%.

Per quanto riguarda i cambi valutari, l'euro è rimasto sostanzialmente invariato nei confronti dello Yen giapponese, con un calo modesto dello 0,03%. Situazione simile anche per l'euro rispetto alla divisa cinese. L'euro ha subito una leggera flessione dello 0,17% nei confronti del dollaro di Hong Kong. Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese si attesta all'1,2%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari all'1,63%.

Un dato macroeconomico rilevante è previsto per venerdì 10 gennaio 2025 alle 00:30 (ora italiana) in Giappone, con la pubblicazione delle spese reali delle famiglie, su base mensile.

Il dato atteso è di un calo dello 0,9%, rispetto al precedente aumento del 2,9%. Questi dati saranno fondamentali per comprendere meglio lo stato dell'economia giapponese.

In sintesi, i mercati asiatici hanno mostrato una performance negativa nella prima settimana dell'anno, a causa di timori legati alla politica monetaria delle banche centrali. Le principali borse, come Tokyo e Shenzhen, hanno subito perdite significative. L'attenzione degli investitori è ora rivolta ai prossimi dati macroeconomici, in particolare a quelli provenienti dal Giappone. La situazione rimane fluida e soggetta a cambiamenti in base alle prossime mosse delle banche centrali e alle nuove pubblicazioni dei dati economici.

La settimana appena conclusa ha visto quindi un quadro di incertezza e cali generalizzati per le borse asiatiche. "La paura di una stretta monetaria più forte del previsto ha creato una diffusa avversione al rischio", spiegano alcuni analisti del settore, sottolineando come questo clima influenzi negativamente i mercati.

Questa fase di turbolenza dimostra quanto le politiche monetarie e i dati economici influenzino le decisioni di investimento in tutto il mondo, evidenziando l'interconnessione dei mercati globali.