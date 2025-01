Lavoro, l'intelligenza artificiale scopre 15mila opportunità: ecco come funziona il portale Siisl

Le aziende possono pubblicare le loro offerte, mentre un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) abbina i curricula vitae caricati con le posizioni disponibili. L’AI analizza le competenze, le esperienze e le aspirazioni dei candidati per suggerire offerte di lavoro e percorsi di formazione personalizzati.

La piattaforma, lanciata inizialmente per i percettori del “Supporto per la formazione e il lavoro”, si è poi estesa ai beneficiari dell’Assegno di inclusione, ai disoccupati con Naspi e Discoll, e infine, dal 18 dicembre, a tutti i cittadini con accesso tramite Spid o Cie. Sul sito, “siisl.lavoro.gov.it”, è possibile consultare tutte le opportunità.

A partire dal 1° settembre 2023, le aziende e le Agenzie per il Lavoro (Apl), che sono 1.

801, hanno caricato 351.959 offerte di lavoro. L’AI, tramite un codice di affinità, verifica la compatibilità tra i CV e le offerte, considerando anche il percorso formativo, le esperienze lavorative, le capacità e la distanza dalla sede di lavoro.

La piattaforma supporta inoltre la compilazione del CV, suggerendo le competenze in base alle esperienze passate. I dati aggiornati mostrano 349.133 curricula caricati: 80.460 da percettori di Assegno di inclusione, 232.339 da percettori di Supporto per la formazione e il lavoro e 36.334 da disoccupati con Naspi o Discoll.

Il numero totale di cittadini che si sono attivati sulla piattaforma è di 382.131, dei quali 160.953 sono beneficiari dell’Assegno di inclusione, 191.562 del Supporto per la formazione e il lavoro e 29.616 di Naspi o Discoll.

Tra questi, 43.175 sono stati assunti con un contratto di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda la formazione, Siisl offre 400.000 posti in corsi attivi. Dal 1° settembre 2023 sono stati pubblicati 63.666 corsi, per un totale di 834.985 posti disponibili. Fino ad ora, 58.895 persone hanno partecipato a questi percorsi. L’indice di affinità suggerisce i corsi più adatti per migliorare le competenze e aumentare le opportunità lavorative, in base alle aspirazioni e alle richieste del mercato del lavoro nella regione di residenza.