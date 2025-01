Donuts Lab: l'AI rivoluziona lo sviluppo dei veicoli elettrici

Questo significa che la logica software per auto e droni sarà creata con un'interfaccia grafica, non con la tradizionale programmazione. Meno errori, maggiore sicurezza, sviluppo più rapido, ecco il tridente vincente.

"I componenti fisici, come il motore e la batteria, hanno già cambiato l'industria, ma il software è sempre stato parte del piano - spiega Marko Lehtimäki di Donut Lab -. Con un software intelligente, non solo integriamo i componenti automaticamente, ma creiamo soluzioni per rendere lo sviluppo più agile. L'AI è il cuore di tutto ciò, e presto migliorerà ogni fase del processo."

La visione di Donut Lab è un ecosistema di partner tecnologici. La piattaforma deve essere scalabile e aperta a tecnologie di terze parti, sia hardware che software. Un passo cruciale in questa direzione è la collaborazione con Qt, società di software internazionale.

Alla fiera CES, Qt ha presentato Qt Accelerate: una soluzione per automatizzare lo sviluppo delle interfacce HMI (Human-Machine Interface) per veicoli elettrici. Questa tecnologia sarà presto integrata nella piattaforma Donut.

"Con Qt Accelerate, lo sviluppo delle HMI diventa automatico ed efficiente. La tecnologia riconosce la configurazione del veicolo e crea un'interfaccia su misura, senza bisogno di lavoro manuale" dice Petteri Holländer, Senior Vice President di Qt Group. Qt Accelerate è progettato per l'industria automobilistica, offrendo velocità ed efficienza senza programmazione, la collaborazione è un passo verso un ecosistema più ampio per la piattaforma Donut.