Crescita italiana in frenata: l'indice RTT di Confindustria segnala un calo a novembre

Nonostante questa flessione, il settore delle costruzioni continua a mostrare una crescita, anche se moderata. Questo dato suggerisce una possibile diversificazione delle performance economiche tra i diversi comparti produttivi.

Non tutto è negativo, però. Nonostante il calo di novembre, l'indice Rtt “suggerisce una dinamica positiva (+2,1% acquisito) per il quarto trimestre, dopo la contrazione (-1,3%) del trimestre precedente”. Quindi, una ripresa per la fine dell'anno, anche se bisognerà vedere i dati definitivi.

L'indice Real Time Turnover Index, realizzato dagli economisti di via dell'Astronomia, calcola mensilmente la variazione del volume delle attività, basandosi sui dati di fatturato di un campione di imprese clienti di TeamSystem. Questo permette di avere una visione attuale e dettagliata della situazione economica italiana.

In sintesi, i dati di novembre 2024 mostrano un rallentamento dell'economia italiana, con performance negative per i servizi e l'industria, ma con un andamento in crescita del settore delle costruzioni e una previsione di crescita acquisita per il quarto trimestre.

Le prime cinque posizioni in ordine di calo nel settore industriale sono:

1. Meccanica: -6,8%

2. Tessile: -6,2%

3. Alimentare: -5,9%

4. Chimica: -4,5%

5. Metallurgia: -3,8%

La speranza è che la crescita acquisita del 2,1% nel quarto trimestre possa compensare il calo di novembre e avviare il 2025 con un segno positivo.