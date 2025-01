Crescita dell'occupazione USA: una frenata in arrivo?

Nonostante una fine d'anno solida, crescono le preoccupazioni legate alle politiche del presidente Donald Trump, in particolare l'imposizione di tariffe elevate sulle importazioni e la deportazione di milioni di immigrati irregolari. Queste preoccupazioni si sono riflesse nei verbali della riunione politica della Banca Centrale statunitense del 17-18 dicembre, dove si è notato che "la maggior parte dei partecipanti ha osservato che... il Comitato potrebbe adottare un approccio cauto nel considerare" ulteriori tagli. Il mercato del lavoro non è più "teso" come dopo la pandemia, ma rimane forte rispetto ai dati storici.

Gli esperti prevedono un aumento di circa 160.000 posti di lavoro nel mese di dicembre, in calo rispetto ai 227.000 di novembre. Questi dati, al netto delle revisioni di ottobre e novembre, porterebbero a 2,144 milioni di nuovi posti di lavoro creati nell'ultimo anno della presidenza di Joe Biden, equivalenti a 179.

000 al mese. Nel 2023, erano stati creati circa 3 milioni di posti di lavoro. La tenuta del mercato del lavoro, trainata principalmente da licenziamenti storicamente bassi, ha sostenuto l'economia attraverso la spesa dei consumatori e salari più elevati. Si prevede che le retribuzioni orarie medie aumenteranno dello 0,3%, dopo il +0,4% di novembre, mentre l'aumento annuale dovrebbe rimanere al 4,0%.

L'assunzione di personale ha subito un rallentamento dopo i forti aumenti dei tassi di interesse attuati dalla Banca Centrale nel 2022 e nel 2023. L'economia cresce a un ritmo superiore all'1,8% considerato dagli esperti della Fed come tasso di crescita non inflazionistico. Non si prevede un aumento significativo delle assunzioni dopo le elezioni del 5 novembre, nonostante un certo miglioramento del clima di fiducia tra le imprese, che sperano in tagli fiscali e in un contesto normativo meno rigido, poiché le aziende non mostrano intenzione di aumentare il personale.

Dopo le elezioni del 2016 non si è verificato un chiaro aumento delle assunzioni fino all'approvazione di importanti leggi sul taglio delle tasse.

Il tasso di disoccupazione non arrotondato ha mostrato un aumento, raggiungendo il 4,246% a novembre (arrotondato al 4,2%), rispetto al 4,145% di ottobre (arrotondato al 4,1%).