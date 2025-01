Confcommercio: a dicembre cresce lievemente l’indice di disagio sociale





Il MIC (Misery Index Confcommercio) di dicembre 2024 cresce a 9,3 punti. In un contesto in cui il mercato del lavoro mostra una sostanziale tenuta, il tasso di disoccupazione esteso si conferma ai minimi: l’incremento dell’area del disagio sociale è da attribuirsi esclusivamente alla risalita del tasso di crescita dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (1,8% dall’1,6% del mese precedente).



Secondo le stime di Confcommercio nel mese di dicembre 2024 si dovrebbe essere registrato un lieve aumento degli occupati su base congiunturale, recuperando la lieve flessione rilevata a novembre, associato a una moderata riduzione delle persone in cerca di occupazione.