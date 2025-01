California: incendi devastanti causano perdite record alle assicurazioni

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato: "Novembre, dicembre, ora gennaio. La stagione degli incendi è tutto l'anno". Questo testimonia come il problema sia diventato perenne e non limitato ad un periodo specifico.

Secondo la National Fire Protection Association, le cause principali degli incendi sono i fulmini, gli atti dolosi e i guasti alle linee elettriche. In questo caso, è stata esclusa la causa dei fulmini, ma i fenomeni climatici estremi, i forti venti e la siccità contribuiscono ad alimentare e propagare le fiamme in modo devastante. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che questi eventi avranno un impatto negativo sul mercato assicurativo dello stato, con un probabile aumento dei costi dei premi e una riduzione della disponibilità delle polizze.

I roghi che hanno colpito diverse zone di Los Angeles, come Pacific Palisades ed Eaton, potrebbero generare perdite assicurate superiori agli 8 miliardi di dollari, secondo gli analisti di Morningstar DBRS.

Questa cifra supera i 6 miliardi di dollari causati dall'incendio di Woolsey nel 2018. E la cifra aumenta e si prevedono perdite per miliardi di dollari, considerando l'alto valore di case e attività commerciali nelle zone colpite. Molti proprietari di case hanno difficoltà ad assicurarsi a causa del ritiro di diverse compagnie dal mercato, a causa degli alti rischi, una parte significativa dei danni potrebbe essere non assicurata o coperta dal piano California FAIR.

JPMorgan ha stimato le perdite assicurate in 20 miliardi di dollari, un raddoppio rispetto alle stime del giorno precedente, a causa dell'escalation dei danni.

La situazione in California rimane quindi estremamente critica, con conseguenze devastanti sia dal punto di vista umano che economico. Le perdite finanziarie potrebbero raggiungere cifre record e colpire duramente il mercato assicurativo e le persone.

In sintesi:

Vittime: almeno 10

Sfrattati: 180.000

Strutture distrutte: circa 10.000

Ettari bruciati: 12.000

Perdite assicurative stimate da JPMorgan: 20 miliardi di dollari