Acqua & Sapone sbarca in Spagna: inizia l'espansione internazionale





Gruppo Bubbles, leader italiano nel settore della cura della persona e della casa, ha inaugurato il suo primo negozio Acqua & Sapone in Spagna, precisamente a Fuenlabrada, alle porte di Madrid. Questa mossa segna un passo significativo verso l'internazionalizzazione per il gruppo, noto in Italia per la sua vasta rete di oltre 900 punti vendita.

"Con l'apertura del primo punto vendita in Spagna abbiamo aggiunto un importante tassello al nostro piano industriale", ha dichiarato Carlo Schiavo, amministratore delegato di Gruppo Bubbles, sottolineando come l'espansione internazionale sia cruciale per la crescita del valore del gruppo.