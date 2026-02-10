L'euro digitale e il futuro dei pagamenti: la mossa dell'Europa per l'indipendenza economica

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La visione emersa dalle aule di Strasburgo mette in luce la necessità di non lasciare il campo dei pagamenti elettronici esclusivamente in mano a soggetti privati. Le nuove linee guida sottolineano come la digitalizzazione non debba diventare uno strumento di esclusione sociale. Una moneta virtuale europea, capace di funzionare sia online che offline, garantisce infatti che ogni cittadino e ogni impresa possa partecipare alla vita economica senza barriere. Nondimeno, la tutela del contante rimane un punto fermo del progetto, poiché la moneta fisica continua a svolgere un ruolo di sicurezza e accessibilità universale. L'approvazione del testo ha evidenziato un consenso significativo attraverso votazioni precise che definiscono il percorso legislativo:

- 420 voti a favore, 158 contrari e 64 astenuti per il primo emendamento focalizzato sulla resilienza del mercato unico;

- 438 voti favorevoli per la proposta che mira a salvaguardare l'accesso universale ai servizi finanziari;

- monitoraggio intensificato sulle criptovalute e sulle stablecoin per prevenire rischi sistemici;

- integrazione dei servizi bancari privati con lo strumento pubblico digitale;

- riduzione della frammentazione nei sistemi di pagamento al dettaglio in tutta l'Europa.

La partecipazione alla vita economica europea richiede strumenti moderni: la trasformazione digitale è ormai una realtà consolidata che non può essere ignorata dalle istituzioni. L'euro digitale si propone come un'ancora di stabilità in un mare di cambiamenti tecnologici rapidi. La sua implementazione entro il 2029 segnerà la nascita di un ecosistema finanziario più autonomo. Proteggere la sovranità monetaria significa garantire che le decisioni sul valore e sulla circolazione del denaro rimangano all'interno dei confini della UE, a beneficio di cittadini e imprese.